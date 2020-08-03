В ВОЗ рассказали о переболевших коронавирусом в мире

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ рассказали о переболевших коронавирусом в мире
  • Reuters

«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше», — цитирует её «112 Украина».

Она отметила, что всемирная организация в настоящий момент изучает все исследования на тему устойчивости к коронавирусу.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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