В ВОЗ рассказали о переболевших коронавирусом в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше», — цитирует её «112 Украина».

Она отметила, что всемирная организация в настоящий момент изучает все исследования на тему устойчивости к коронавирусу.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.