«В ноябре рассчитываем выйти на производство»: «Вектор» начнёт выпуск вакцины от коронавируса до конца года

Новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре этого года, заявил глава организации Ринат Максютов. По его словам, к концу 2020 — началу 2021 года предполагается провести вакцинацию людей из групп риска. Ранее Минздрав сообщил, что ещё один препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, уже прошёл клинические испытания и в октябре планируется приступить к массовой вакцинации населения.

Научный центр «Вектор» готовится приступить к выпуску вакцины от коронавируса в ноябре, рассказал генеральный директор организации Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу текущего — началу следующего года можно говорить о переходе на вакцинацию людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал Максютов в эфире программы «Вести».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, уже в октябре планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что эта процедура будет бесплатной.

Мурашко сообщил, что готовится пакет документов для регистрации препарата, после чего начнётся его применение. По словам министра, первыми буду вакцинировать определённые группы граждан, в частности медиков и учителей.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна», — цитирует её ТАСС.

При этом Попова подчеркнула, что в России ведётся жёсткий контроль качества вакцин. «У нас учитывается каждое покраснение после введения любого препарата», — отметила она.

Оценка ситуации с COVID-19 в России

Кроме того, Попова оценила текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По сведениям главы Роспотребнадзора, в 80 регионах РФ обстановка стабилизируется либо заболеваемость COVID-19 снижается.

Вместе с тем, по словам Поповой, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: «С нами всё будет хорошо, мы уже вышли из ограничений», — сказала глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести».

Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 5427 новых случаев COVID-19. Днём ранее в РФ этот показатель составил 5462 случая, за сутки до этого — 5482.

В общей сложности в стране были выявлены 850 870 инфицированных коронавирусом. Из них уже выздоровели 650 173 человека. За время эпидемии в стране зафиксировано 14 128 летальных исходов (1,66%) от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Попова также обратила внимание на эффективность всех дезинфицирующих средств в борьбе с распространением коронавируса. По её словам, главное, чтобы была достаточная концентрация активного вещества.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протёрли, главное, чтобы обработали дезинфектантом», — сказала глава Роспотребнадзора.

Рекомендации Минздрава путешественникам

Отметим, что ранее стало известно о возобновлении авиасообщения России с рядом других государств, в частности с Турцией, Великобританией и Танзанией. На этом фоне Минздрав опубликовал рекомендации для россиян, планирующих путешествия этим летом. В размещённом ведомством сообщении речь идёт о категориях граждан, которым лучше воздержаться от поездок.

Как указал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов, мир ещё не успел оправиться от пандемии. По его словам, во многих частях света заболеваемость коронавирусом остаётся высокой и продолжает расти.

«Тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей: пешим прогулкам, походам, отдыху в парковой зоне», — цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.

Кроме того, врач указал, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом и лицам старшего возраста, лучше воздержаться от путешествий. Медик указал на риск осложнений и тяжёлого течения заболевания.