Кинотеатры, спортивные состязания и «Московское долголетие»: столица переходит к очередному этапу снятия ограничений

С 1 августа в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Разрешено возобновить работу театрам, концертным залам и кинотеатрам. Также увеличивается максимальное число зрителей соревнований в Москве до 50% от вместимости трибун. Кроме того, разрешается деятельность кружков и секций программы «Московское долголетие», если они будут проводиться на открытом воздухе.

В субботу, 1 августа, в Москве начался очередной этап ослабления из ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

С этого дня в столице России театрам, кинотеатрам и концертным залам до 3 тыс. посадочных мест разрешается возобновить работу с условием заполнения не более чем на 50%.

При этом на спортивных соревнованиях теперь также открыты для зрителей не 10%, а 50% мест от максимальной вместимости трибун.

Вместе с тем при условии проведения занятий только на открытом воздухе возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие».

«Мы прошли пик (по заболеваемости коронавирусной инфекцией. — RT) и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем», — говорил Собянин 29 июля в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

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Как отметили в департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за июль составляет 0,28.

«В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же активность, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев от 650 до 700, плюс-минус 50», — добавил градоначальник.

Согласно последним данным, в России в общей сложности коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 845 443 человек. Зафиксировано 14 058 случаев смерти от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем уже 646 524 человека выздоровели.

При этом Москва является лидером в РФ по числу подтверждённых случаев COVID-19 — 242 049. Выздоровел 180 581 пациент. Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 4 473.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — заявляла ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тем временем департамент транспорта Москвы сообщил, что будет проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами метрополитена. В официальном Telegram-канале департамента уточняется, что проверки проводятся с начала действия масочного режима в вестибюлях и вагонах метро.

«Главная цель таких рейдов — не штрафы, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте. В случае их отсутствия контролёры рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют», — говорится в сообщении.

Ослабления ограничений в Москве

В Москве с конца марта действует комплекс ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По мере развития ситуации с COVID-19 эти меры корректируются властями столицы.

Так, с начала июня в городе проходило поэтапное ослабление ограничений. В частности, с 1 июня в столице возобновилась непродовольственная торговля, заработал ряд предприятий сферы услуг, также появилась возможность ходить на прогулки, в том числе у жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

С 9 июня были сняты система пропусков и режим самоизоляции. А ещё спустя неделю, с 16 июня, возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Кроме того, были отменены ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись библиотеки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. С 23 июня в полном объёме заработали рестораны и кафе, возобновили свою деятельность библиотеки, детские сады и спортивные объекты.

Последний на данный момент этап снятия ограничений состоялся 13 июля. В этот день в Москве смогли без ограничений осуществлять свою деятельность аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Было разрешено открыть детские лагеря и развлекательные центры.

Также были сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений и на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. К обычному режиму работы вернулись общеобразовательные школы и колледжи.

Кроме того, за исключением санитарных требований были отменены ограничительные меры в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности. Вдобавок, соблюдение масочного режима на улицах столицы стало рекомендательным.

Между тем в Москве сохраняется запрет на массовые мероприятия. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, этим летом запрет снят не будет.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», — говорил Собянин 29 июля на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.