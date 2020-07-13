«В город начинает возвращаться привычный ритм жизни»: в Москве начался очередной этап снятия ограничений из-за COVID-19

С 13 июля в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, ранее введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В городе отменяется обязательный масочный режим на улицах, к обычной работе возвращаются школы и колледжи, разрешено посещение вузов, в частности для очной сдачи экзаменов. Также сняты ограничения в сфере предпринимательства. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эти шаги приняты в свете позитивных тенденций снижения уровня заболеваемости в городе. По его словам, Москва постепенно возвращается к привычному ритму жизни, однако все организации должны продолжать соблюдение санитарных требований.

В понедельник, 13 июля, в Москве начинается очередной этап выхода из режима ограничительных мер, ранее введённых властями города из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение ещё 9 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Комментируя принятое решение, градоначальник констатировал, что в июне, когда власти Москвы постепенно смягчали ограничения, удалось избежать новых вспышек заболеваемости коронавирусом.

«По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», — пояснял Собянин.

При этом происходит постепенное снижение числа новых выявленных случаев заражения COVID-19, уменьшение числа ковидных пневмоний и новых госпитализаций. В связи с этим к осуществлению плановой медицинской помощи были возвращены уже 15 тыс. коек, ранее перепрофилированных под работу с больными коронавирусом.

«Принимая во внимание эти позитивные тенденции и с учётом рекомендаций санитарных врачей, я принял решение продолжить отмену ограничений — прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению», — написал мэр Москвы в своём блоге.

Так, с 13 июля могут без ограничений осуществлять свою деятельность аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Кроме того, с условием, что посетители не займут больше 50% от максимальной вместимости площадок, разрешено возобновить работу секциям, кружкам, дискотекам. Разрешено открыть детские лагеря и развлекательные центры.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых публичных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

С 13 июля в городе снимаются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты и выпускники могут посещать вузы, в частности для сдачи экзаменов. При этом столичные власти отмечают, что Минобнауки РФ и администрации образовательных учреждений имеют право выбрать, каким образом проводить испытания (в очном или дистанционном формате).

Также снимается запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

К обычному режиму работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. Ожидается, что до августа в школах будет проходить ЕГЭ. Новый учебный год пока планируется начать в стандартные сроки — 1 сентября.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Ещё одной частью очередного этапа смягчения мер в Москве стала отмена ограничений в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. При этом руководство предприятий и организаций имеет право самостоятельно решать вопрос о сохранении дистанционного формата работы или возвращения сотрудников в офисы.

Также с 13 июля соблюдение масочного режима на улицах столицы становится рекомендательным. Однако средства защиты органов дыхания и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественных местах и транспорте. К тому же сохраняются требования социального дистанцирования.

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но несмотря на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — отметил Собянин.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — добавил он.

Согласно последним данным, с начала эпидемии в России COVID-19 выявлен у 733 699 человек. Зафиксировано 11 439 случаев смерти от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем уже 504 021 человек выздоровел, в том числе 2960 — за последние сутки.

Москва остаётся лидером по числу подтверждённых случаев заболевания в РФ — 230 029. Выздоровели почти 165 тыс. пациентов. Скончались 4168 человек, в том числе 25 — за последние сутки.

Напомним, в Москве с конца марта действует комплекс ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. По мере изменения ситуации эти меры корректируются властями столицы.

Так, в июне — 9, 16 и 23 числа — были проведены три этапа смягчения введённых ограничений. Среди прочего были отменены система пропусков и режим самоизоляции, разрешена полноценная работа кафе и ресторанов, детских садов, физкультурно-оздоровительных объектов, туристических агентств. Также было вновь разрешено использование городской инфраструктуры (лавочки, качели, уличные тренажёры).