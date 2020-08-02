Попова уверена в безопасности российской вакцины от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной.
Попова уверена в безопасности российской вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна», — цитирует её ТАСС.

При этом Попова отметила, что в России ведётся жёсткий контроль за качеством вакцин.

«У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины», — отметила она.

Ранее в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 

Также сообщалось, что центр «Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре.

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