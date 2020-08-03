Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.

«В первую очередь объёмы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счёт запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объём производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной. Она отметила, что в России ведётся жёсткий контроль за качеством вакцин.

1 августа сообщалось, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.