«Учитывая нужды туристического сектора»: Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

Власти Черногории добавили Россию в «зелёный» список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Национальный координационный совет страны принял соответствующее решение на основе эпидемиологической ситуации в РФ и с учётом нужд туристического сектора. Когда возобновятся авиаперелёты между странами, пока не сообщается. За минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось на 5159, достигнув показателя 861 423. С начала эпидемии в России выздоровели 661 471 пациент (76,78%), скончались 14 351 пациент (1,67%).

Россия и Азербайджан включены в «зелёный» список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Черногории без каких-либо дополнительных условий. Об этом стало известно по итогам Национального координационного совета республики по инфекционным болезням.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также нужды нашего туристического сектора и национальные интересы Черногории, Национальный координационный совет счёл, что не существует препятствий для либерализации въезда российских и азербайджанских резидентов», — говорится в сообщении правительства Черногории.

В то же время не названа дата начала свободного въезда граждан РФ в балканскую республику. Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией сейчас отсутствует.

Напомним, что с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Также в этот день были открыты границы с Абхазией. При этом с 15 августа ожидается возобновление авиарейсов в Швейцарию.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, это минимальный показатель с 23 апреля. По сообщению оперштаба, у 30% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В Псковской области и Чукотском автономном округе не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия (все по 0,2%), республики Ингушетия и Алтай, Московская, Калужская, Ивановская область, Смоленская и Курская области, Забайкальский край (все по 0,3%)

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5394 и 5427 случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 861 423 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 661 471 пациент (76,78%), в том числе 7878 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 14 351 пациент (1,67%). За сутки умерли 144 человека.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (691), Свердловская область (182), Ханты-Мансийский АО (177), Московская область (161), Санкт-Петербург (158).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (244 097). Активными из них остаются почти 56 тыс. случаев.

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Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 171 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 247,4 тыс. человек.

В сентябре в России может произойти рост заболеваемости COVID-19, связанный с возвращением россиян с курортов. Такое мнение высказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела», — цитирует её газета «Известия».

Инфекционист также отметила, что российская система «полностью готова», в частности, с начала пандемии COVID-19 в РФ улучшилась диагностика. Аналогичное мнение высказал глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.

«Государство колоссальную совершенно работу провело по COVID… Более 90-95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены», — сказал он в ходе круглого стола ОНФ.

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Также в интервью Forbes Рошаль заявил, что считает пандемию коронавируса «репетицией биологической войны».

Работа по вакцине от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о причинах текущей недоступности вакцины от COVID-19 для детей. По его словам, тесты препарата с участием детей можно будет начать после завершения третьей фазы испытаний.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но, согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Наряду с этим директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов напомнил, что дети не входят в группу риска и легче переносят коронавирусную инфекцию. Он также заметил, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания на неполовозрелых животных.

1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. В настоящее время готовится пакет документов для регистрации. По его словам, начало массовой вакцинации населения планируется в октябре, при этом вакцинация будет бесплатной.

Кроме того, накануне в Минобороны сообщили о проведении итогового медицинского обследования добровольцев, которые участвовали в тестировании вакцины от коронавируса. Обследование проводилось в соответствии с протоколом на 42-й день после введения препарата и не выявило отклонений или побочных эффектов. Результаты показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, регистрация первой отечественной вакцины от коронавируса должна состояться до 15 августа. Он подчеркнул, что Минздрав получил «очень хорошие» результаты первой и второй фазы испытаний препарата.

«Как господин Мурашко заявил, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши портфельные компании, Alium и «Р-Фарм», будут эту вакцину производить. Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 миллионов вакцин в месяц в России», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».