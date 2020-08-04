В России снизились продажи перчаток и антисептиков

Аналитики компании «Такском» изучили статистику продаж средств индивидуальной защиты, антисептиков и санитайзеров в июле этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%. Средняя цена упаковки составила 133 рубля — это больше, чем в марте, на 1,5%.

Падение продаж аналитики фиксируют также по антисептикам — на 21%. При этом цена на данную категорию товаров в июле выросла в 1,5 раза и составила 487 рублей.

Параллельно с этим растут продажи масок. Так, в июле рост составил 15% по сравнению с мартом, а средняя цена упала на 20% и составила 129 рублей за упаковку.

Несмотря на рост цены на санитайзеры почти на треть (в июле она составила 138 рублей), продажи этих средств выросли в 3,5 раза по сравнению с мартом текущего года.



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