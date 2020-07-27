Эпидемиолог призвал продолжать соблюдать меры предосторожности

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский призвал продолжать соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

«Меры, которые рекомендованы, они остаются. Их надо применять, только тогда мы добьёмся того, что у нас будет стабилизация на низком уровне и не будет второй волны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, люди сами должны понимать, что вирус никуда не ушёл.

Как считает Покровский, в настоящее время главное оружие — маски.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах.