В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В мае ФАН писало, что депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.