ФМБА запатентовало препарат от коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
ФМБА запатентовало препарат от коронавируса
  • Reuters

Как сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова, в ходе исследований учёные подтвердили, что «Лейтрагин» «способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у пациента».

Наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы — ингаляция, подчеркнули в ФМБА.

«В Роспатенте отдельно отмечают, что «Лейтрагин» — сугубо отечественный препарат, он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведён в России», — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что центр «Вектор» при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» учитывает все требования и нормативные рекомендации, предусмотренные законодательством России.

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