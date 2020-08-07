В центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса
- РИА Новости
По его словам, частицы, с помощью которых вакцинируется организм, сделаны на аденовирусе и не являются живыми.
«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок», — сказал специалист.
Единственное, что могут эти частицы, добавил он, — это внести дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена начинает работать иммунная система и у ряда людей естественным образом повышается температура.
Кроме того, он отметил, что в течение 1,5—2 лет станет ясно, нужно будет каждый год менять антигенный состав вакцины или будет достаточно одной вакцины.
«Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам ещё с вами неизвестны, и мы только увидим результат того, что произойдёт», — сказал он.
О завершении клинических испытаний вакцины центра Гамалеи было объявлено 1 августа.
По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.
Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.