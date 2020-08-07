В центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса

Частицы в вакцине от COVID-19 не могут навредить организму. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, частицы, с помощью которых вакцинируется организм, сделаны на аденовирусе и не являются живыми.

«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок», — сказал специалист.

Единственное, что могут эти частицы, добавил он, — это внести дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена начинает работать иммунная система и у ряда людей естественным образом повышается температура.

Кроме того, он отметил, что в течение 1,5—2 лет станет ясно, нужно будет каждый год менять антигенный состав вакцины или будет достаточно одной вакцины.

«Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам ещё с вами неизвестны, и мы только увидим результат того, что произойдёт», — сказал он.

О завершении клинических испытаний вакцины центра Гамалеи было объявлено 1 августа.

По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.

Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.