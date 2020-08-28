«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов»: в ВОЗ оценили воздействие пандемии на мировое сообщество

Вызванные пандемией коронавируса страх и тревога негативно сказались на психическом здоровье миллионов людей по всему миру, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, сейчас от психических расстройств страдают около 1 млрд человек. В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что для выработки иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация по меньшей мере 65—70% населения Земли. На данный момент общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превышает 24 млн, в том числе в России — 980 405.

Пандемия коронавируса оказала воздействие на психическое здоровье миллионов людей, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — цитирует главу организации РИА Новости.

Функционер отметил, что подобная ситуация в том числе связана с отсутствием социального взаимодействия между людьми. По его словам, на данный момент в мире от психических расстройств страдает около миллиарда человек.

В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан констатировала, что для выработки популяционного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы были вакцинированы минимум 65—70% жителей Земли.

Согласно данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 24 млн. При этом от осложнений, связанных с коронавирусом и другими сопутствующими заболеваниями, скончались более 821 тыс. человек.

Странами, где выявлено наибольшее число заболевших остаются США (5,72 млн случаев), Бразилия (3,67 млн), Индия (3,31 млн) и Россия (980 405 — по последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом).

РИА Новости

© Владимир Песня

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 4829 новых случаев заболевания COVID-19 (днём ранее 4711 случаев). По сообщению оперштаба, у 22,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в России выздоровели 798 466 пациентов (81,44%), в том числе 5905 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 16 914 пациентов (1,73%). За сутки умерли 110 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (654), Санкт-Петербург (187), Московская (150), Нижегородская (133) и Ростовская (132) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (260 361). Активных из них — около 44,6 тыс.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведены более 35,7 млн тестов на коронавирус. За сутки количество проведено 327 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением в стране остаются почти 209,5 тыс. человек.

Работы над вакциной

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России проходят процесс регистрации ещё три вакцины от COVID-19, в том числе зарубежные.

В свою очередь, и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что в сентябре должны начаться испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Китае.

«Это исследование должно стартовать во второй половине сентября, где будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнётся большое, массовое: 5 тыс. добровольцев по всему миру», — указал он.

Кроме того, Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ожидает появления в сентябре второй российской вакцины от COVID-19. Её разработкой занимается новосибирский центр «Вектор».

«Нужно говорить со специалистами, я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу», — заявил глава государства.

В свою очередь, завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков указал, что регистрация их разработки ожидается в октябре, тогда же центр может выпустить первую партию препарата.

Напомним, что 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V».

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация детей в этом году не планируется: «Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать (вакцинацию детей. — RT)».

По его словам, в первую очередь рекомендуется сделать прививку возрастным педагогам.