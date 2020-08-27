«Полезный манёвр»: правительство дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России дополнительно направит 34 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом 27 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам экспертов, инициатива властей поможет частично компенсировать снижение доходов россиян в период пандемии коронавируса. Кроме того, власти направят 50 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья. Помимо улучшения жилищных условий граждан, мера позволит ускорить темпы строительства в России, считают специалисты.

Правительство России выделит ещё 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом в четверг, 27 августа, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Это около 5 тыс. рублей на ребёнка. По указу президента с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям», — добавил премьер.

Напомним, назначение пособий началось с 1 июня. При этом, как ранее отмечали в Минтруде, начисления производятся с 1 января 2020 года. Это означает, что семья, подавшая заявление 1 июня, получает средства и за первые пять месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за промежуток с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

Ранее на эти цели из бюджетов всех уровней уже было перечислено 136,4 млрд рублей. Средства могут получить семьи, чьи доходы не превышают величину одного прожиточного минимума на человека.

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«Это дополнительная антикризисная мера со стороны правительства. Сейчас прожиточный минимум в России для трудоспособного населения составляет 11,9 тыс. рублей, для пенсионеров — 9,09 тыс., для детей — 10,8 тыс. Материальная поддержка в размере около 5 тыс. рублей на ребёнка поддержит семьи, а всего получить выплаты смогут 3,16 млн человек», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Полученные средства позволят частично компенсировать снижение доходов россиян с детьми в период пандемии коронавируса. Такой точки зрения придерживается директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Пособия в определённой степени должны повысить уровень и качество жизни граждан. Как правило, показатель бедности несколько выше именно в семьях с детьми, особенно до 15 лет. Помимо этого, во II квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 8%, а выделенные средства могут частично возместить эти потери. Таким образом, это полезный манёвр, а в дальнейшем власти, вероятно, продолжат выделять деньги на эти цели», — пояснил Остапкович.

Более того, выплаты пособий вместе с другими мерами финансовой поддержи россиян дадут возможность поддержать потребительский спрос в стране. Такое положение дел может оказать позитивное влияние на экономику в период восстановления от последствий COVID-19, считают специалисты.

«Увеличение спроса будет способствовать росту экономики. Люди на эти деньги будут покупать товары и услуги, а предприятия будут их производить. Без поддержки потребительского спроса производители смогут продолжать деятельность только с помощью демпинга — снижения стоимости товаров и услуг себе в убыток», — добавил Георгий Остапкович.

Как отметил Павел Сигал, также полученные средства россияне зачастую используют для погашения задолженностей по кредитам или коммунальным платежам. При этом на фоне старта учебного года у малообеспеченных семей появятся дополнительные деньги на покупку детской одежды, школьных принадлежностей и канцелярских товаров, добавил эксперт.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

На заседании правительства Михаил Мишустин объявил и о намерении кабмина выделить дополнительные 50 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. По его словам, в соответствии с поручением президента власти планируют «решать проблему ускоренными темпами».

«Это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более 1 млн кв. м (аварийного. — RT) жилья, а значит, больше людей смогут улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Мишустин.

Помимо расширения доступа россиян к комфортному жилью, инициатива кабмина должна также ускорить темпы строительства в России. Об этом в разговоре с RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«После поездок по стране премьер-министр обозначил проблему аварийного жилья как одну из наиболее злободневных, которую необходимо решать как можно быстрее. В первую очередь это социальная мера для тех категорий населения, которые не могут самостоятельно обеспечить себя новым жильём. Строительные компании также получат софинансирование благодаря этой инициативе», — заключил Абрамов.