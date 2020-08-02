Сокращённый перечень: правительство РФ упростило оформление пособий на детей от трёх до семи лет

Правительство сократило перечень документов, требуемых для получения финансовой помощи малоимущими семьями с детьми в возрасте от трёх до семи лет. С 1 ноября для назначения этих выплат не потребуется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Пособия для этой категории граждан предложил ввести Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Согласно указанию президента, выплаты начисляются уже с 1 января 2020 года.

Правительство РФ упростило процедуру оформления пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет, следует из сообщения кабмина. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Новый порядок начнёт действовать с 1 ноября 2020 года.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в публикации на сайте правительства.

Напомним, что ежемесячные пособия для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет ввели указом президента России с 1 января 2020 года. Начисление выплат стартовало 1 июня этого года. Выплату будут получать семьи, чьи доходы меньше одного прожиточного минимума на человека.

В соответствии с установленным порядком, размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В зависимости от региона эта сумма составляет примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц, отмечают в правительстве.

Владимир Путин выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты для этой категории российских граждан в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

В своей речи президент указал на обстоятельства, в результате которых семьи, ранее получавшие выплаты от государства, оказываются в сложной ситуации в момент достижения их детьми трёхлетнего возраста.

Путин отметил, что многие родители испытывают затруднение в уходе за ребёнком и совмещении его с работой в то время, когда дети ещё не пошли в школу.

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«Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что процедуру получения этих средств нужно сделать максимально удобной и простой для граждан.

«Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал», — пояснил президент.

В начале марта 2020 года Минтруд сообщил о готовности единого порядка выплат для малоимущих семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. В ведомстве подчеркнули, что для назначения средств семье достаточно подать заявление в электронном виде. Весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путём межведомственного взаимодействия.

Назначение пособий началось с 1 июля сроком сразу на год. При этом, как ранее отмечали в министерстве, начисления производятся с 1 января 2020 года. Это означает, что семья, подавшая заявление 1 июля, получает и средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за промежуток с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне.

«Благодаря этому сформирован единый максимально упрощённый подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живёт семья», — сказал министр.

Из сообщения Минтруда следует, что выплата полагается семьям, в которых проживают суммарно около 2 млн детей. По данным ведомства, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 136,4 млрд рублей.

Добавим, что в конце июля Михаил Мишустин также сообщил о планах направить 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей с детьми. По словам премьера, речь идёт о компенсации 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, в первую очередь — многодетным.

«Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом, но и более высокого класса», — добавил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что данная мера поможет решить жилищный вопрос более чем 15 тыс. молодых семей.