В ПФР рассказали о самом популярном направлении при распоряжении средствами маткапитала

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В пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что самым популярным направлением при распоряжении средствами материнского капитала по-прежнему является улучшение жилищных условий. На него приходится 59,23% заявлений.
В ПФР рассказали о самом популярном направлении при распоряжении средствами маткапитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

С 2020 года семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018-го родился второй или последующий ребёнок, могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Оформить их могут семьи со среднедушевым доходом менее двух региональных прожиточных минимумов.

Растёт число семей, проявляющих интерес к использованию средств маткапитала на образование детей. По популярности обучение и сопутствующие услуги в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах занимают третье место.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с материнским капиталом.

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