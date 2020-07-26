В ПФР рассказали о самом популярном направлении при распоряжении средствами маткапитала

В пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что самым популярным направлением при распоряжении средствами материнского капитала по-прежнему является улучшение жилищных условий. На него приходится 59,23% заявлений.

Об этом сообщает «Российская газета».

С 2020 года семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018-го родился второй или последующий ребёнок, могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Оформить их могут семьи со среднедушевым доходом менее двух региональных прожиточных минимумов.

Растёт число семей, проявляющих интерес к использованию средств маткапитала на образование детей. По популярности обучение и сопутствующие услуги в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах занимают третье место.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с материнским капиталом.