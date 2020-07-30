В Удмуртии рассказали о выплатах на детей

В Удмуртии рассказали о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

На данный момент выплату осуществили почти на 32 тыс. детей из более чем 26 тыс. семей, заявила первый заместитель министра социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.

Пособие предусмотрено для семей со среднедушевым доходом, не превышающим одного прожиточного минимума на душу населения.

Приём заявлений начался в мае, первые перечисления — в июне.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.