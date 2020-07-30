В Удмуртии рассказали о выплатах на детей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
На данный момент выплату осуществили почти на 32 тыс. детей из более чем 26 тыс. семей, заявила первый заместитель министра социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.
Пособие предусмотрено для семей со среднедушевым доходом, не превышающим одного прожиточного минимума на душу населения.
Приём заявлений начался в мае, первые перечисления — в июне.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.