В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей

В Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учёта каких-либо нормативов и предельных объёмов коммунальных услуг за месяц. Неважно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», — заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

За первые шесть месяцев 2020 года такую компенсацию получили 67,4 тыс. семей.

Подать заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее RIA56 сообщало, что сумма социальной поддержки для многодетных семей в Оренбургской области в 2020 году составит 1,5 млрд рублей.