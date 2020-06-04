В Оренбургской области рассказали о поддержке многодетных семей в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
В соцпакет входят, в частности, льготы по оплате ЖКУ и проезда школьников, обеспечение лекарственными препаратами детей до шести лет, посещение учреждений культуры и искусства.
Пакет мер продолжают расширять. К примеру, добавлены ежемесячные выплаты за рождение третьего и последующих детей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми.