В Оренбургской области рассказали о поддержке многодетных семей в 2020 году

Сумма социальной поддержки для многодетных семей в Оренбургской области в 2020 году составит 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

В соцпакет входят, в частности, льготы по оплате ЖКУ и проезда школьников, обеспечение лекарственными препаратами детей до шести лет, посещение учреждений культуры и искусства.

Пакет мер продолжают расширять. К примеру, добавлены ежемесячные выплаты за рождение третьего и последующих детей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми.