В Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми
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Об этом сообщает «Реальное время».
Например, доплату получают малообеспеченные семьи с доходом менее прожиточного минимума на одного человека.
Также выплачивается 100%-ная компенсация за детский сад, если в семье трое детей и доход ниже прожиточного минимума на человека.
Кроме того, регион обеспечивает выплату на лекарства, если в малообеспеченной семье есть ребёнок до трёх лет.
Предусмотрены и сельские выплаты.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.