В Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что общая сумма мер поддержки семей с детьми по линии республики составляет около 0,5 млрд рублей в год.

Об этом сообщает «Реальное время».

Например, доплату получают малообеспеченные семьи с доходом менее прожиточного минимума на одного человека.

Также выплачивается 100%-ная компенсация за детский сад, если в семье трое детей и доход ниже прожиточного минимума на человека.

Кроме того, регион обеспечивает выплату на лекарства, если в малообеспеченной семье есть ребёнок до трёх лет.

Предусмотрены и сельские выплаты.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.