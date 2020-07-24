«Подспорье для россиян с детьми»: правительство выделит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Российские власти выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что речь идёт о компенсации 35% от стоимости жилья. По оценкам правительства, благодаря этим средствам более чем 15 тыс. семей смогут решить квартирный вопрос. Как полагают эксперты, мера позволит увеличить спрос на ипотеку и ускорит восстановление рынка недвижимости после пандемии COVID-19.

Правительство России направит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей с детьми. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Речь идёт о компенсации 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь — многодетным. Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Как подчеркнул премьер-министр, мера поможет решить жилищный вопрос более чем 15 тыс. молодых семей. Более того, в настоящий момент власти рассматривают вопрос о расширении числа получателей льгот. Как рассказала в RT депутат Госдумы Светлана Бессараб, на днях в нижнюю палату парламента был внесён законопроект о повышении возраста молодёжи до 35 лет.

«Сейчас получить средства на улучшения жилищных условий могут только семейные россияне с детьми в возрасте до 30 лет. Но на практике средний возраст вступления в брак в России в последние годы заметно вырос и часто выходит за рамки 30 лет. Поэтому логично было бы считать россиян молодёжью до 35 лет. Это позволит большему количеству граждан воспользоваться мерами господдержки, включая льготы на приобретение жилья», — отметила депутат.

Также по теме «Есть исторический шанс»: Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в...

По мнению опрошенных RT аналитиков, выплаты должны поддержать россиян в период восстановления экономики. Как полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, многие семьи смогут направить средства на рефинансирование текущей ипотеки и тем самым снизить нагрузку на свой бюджет.

«Эти средства можно будет использовать, чтобы сократить сроки погашения ипотечного займа или снизить ежемесячную выплату по кредиту. Учитывая, что средняя стоимость квартиры в России составляет около 3 млн рублей, то участники программы могут получить от государства компенсацию в размере 35% или 1 млн рублей, что станет хорошим подспорьем для россиян с детьми», — подчеркнул эксперт.

Полученные средства граждане смогут использовать и в качестве первого взноса по ипотеке, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Как отметил эксперт, зачастую сбор денег для первого платежа за жильё занимает продолжительное время.

«Часто стеснённые жилищные условия или проживание с родственниками не дают возможности молодожёнам задуматься об увеличении числа членов семьи, а большой размер первого взноса отталкивает их от решения купить собственную квартиру. Такое положение дел тормозит в том числе и спрос на жильё среди молодёжи. Поддержка государства вкупе с другими программами льготного кредитования позволит решить эти две проблемы», — пояснил Сигал в беседе с RT.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По словам экспертов, в последние месяцы наибольшей популярностью у молодых россиян пользуется программа льготного жилищного кредитования под 6,5% годовых. Так, до 1 ноября 2020 года граждане могут оформить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в московской и санкт-петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны. По оценке правительства, банки уже выдали 80 тыс. займов по сниженной ставке на сумму 205 млрд рублей.

«Программа вызвала ажиотажный спрос у россиян, которые поспешили оформить ипотеку по привлекательным условиям. В результате данная мера спровоцировала рекордное снижение средней ставки по жилищным кредитам в России и одновременно поддержала рынок недвижимости», — отметил Артём Деев.

По данным Центробанка, в мае 2020 года средняя ставка по ипотеке в России опустилась с 8,32% до 7,4% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. По мнению аналитиков, дальнейшее удешевление кредитов на жильё во многом будет зависеть от политики Банка России. Финансовые организации следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

На заседании в пятницу, 24 июля, Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 4,25% годовых — это самый низкий уровень за весь постсоветский период. В результате уже к концу года средняя ставка по ипотеке может сократиться до 6,2—7% годовых. Такое мнение в беседе с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Удешевление ипотечного кредита даже на 1—1,5% годовых может существенно сократить издержки семей на выплату кредита. В целом тренд на снижение ставок позволит увеличить спрос как на новостройки, так и на вторичный рынок», — заключил эксперт.