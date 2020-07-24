Кредитный импульс: Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период.
Как следует из официального сообщения ЦБ, в своих действиях регулятор опирался на динамику потребительских цен в России. Так, на сегодняшний день уровень инфляции в стране составляет 3,3% и по-прежнему остаётся ниже целевой отметки Центробанка в 4%.
«После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — говорится в пресс-релизе Центробанка.
Между тем снижение ключевой ставки должно оказать дополнительную поддержку российской экономике в период восстановления. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, действия регулятора приводят к удешевлению кредитов и тем самым стимулируют потребительскую и деловую активность в стране.
«Снижение ставки ведёт к оживлению потребительского спроса, ускоряет оборот средств в экономике и поддерживает рост производства. Особенно действия ЦБ актуальны в условиях кризиса. Поддержка деловой активности может положительно повлиять на ситуацию и сдержать темпы падения ВВП», — отметил эксперт.
По прогнозу ЦБ, в 2020 году ВВП России снизится на 4,5—5,5%. Впрочем, уже в 2021 году экономика страны покажет компенсирующий рост в пределах 3,5—4,5%, а в 2022-м прибавит порядка 2,5—3,5%.
По словам экспертов, решение Центробанка окажет положительное влияние и на российский рынок недвижимости. Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.
По итогам мая 2020 года средняя ставка по жилищным займам в России опустилась до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,4% годовых. При этом опрошенные RT аналитики прогнозируют дальнейшее снижение показателя в ближайшие месяцы.
«Ипотечное кредитование всегда реагирует на движения ключевой ставки в течение одной-двух недель. После сегодняшнего решения ЦБ средняя ипотечная ставка может снизиться до 7—7,05% годовых», — пояснил в разговоре с RT эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Напомним, что последнее изменение ключевой ставки произошло 19 июня. Тогда Центробанк снизил показатель сразу на один процентный пункт до 4,5% и объяснил своё решение резким торможением инфляции в России.
Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 18 сентября. При этом, как ожидается, уже в ходе своей первой осенней встречи топ-менеджмент регулятора вновь рассмотрит целесообразность снижения ставки. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учётом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что ещё может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнула Набиуллина.
Согласно оценке Ивана Капустянского, до конца года ЦБ может дополнительно снизить ключевую ставку до 3,5% годовых.
Валютный ответ
Отметим, что эксперты высоко оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25% годовых. Как рассказал RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому снижение ставки в краткосрочной перспективе будет оказывать нейтральное влияние на рубль.
После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в ходе торгов на Московской бирже. Курсы доллара США и евро росли на 0,6% — до 71,9 и 83,3 рубля соответственно.
Официальный курс валют Центробанка на 25 июля составил 71,6 рубля за доллар и 83,1 рубля за евро.
Как полагает Юрий Мазур, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 69—72 рубля. Дальнейшая динамика нацвалюты во многом будет зависеть от положения дел в российской экономике и нефтяных цен, считает Иван Капустянский. По его словам, ожидаемое восстановление деловой активности в стране и удорожание энергосырья с текущих $43 до $45 за баррель окажут поддержку рублю.
«Более того, спрос на рисковые активы в мире будет постепенно восстанавливаться по мере возвращения глобальной экономики на устойчивую траекторию роста. Уверенности в этом придаёт тот факт, что многие производители вышли на финишную прямую в разработке вакцины от коронавируса. Поэтому у российской валюты в целом позитивные перспективы, а курс доллара в ближайшие месяцы может опуститься до 67—68 рублей», — заключил Капустянский.