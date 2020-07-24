Кредитный импульс: Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 19 июня, Центробанк снизил ключевую ставку с 4,5% до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Своё решение регулятор объяснил по-прежнему низким уровнем инфляции в России. В условиях восстановления экономики страны рекордное снижение ставки должно сделать кредиты дешевле и тем самым поддержать потребительскую и деловую активность, считают эксперты. Более того, председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что на одном из ближайших заседаний ЦБ может вновь уменьшить ставку. Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%.

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период.

Как следует из официального сообщения ЦБ, в своих действиях регулятор опирался на динамику потребительских цен в России. Так, на сегодняшний день уровень инфляции в стране составляет 3,3% и по-прежнему остаётся ниже целевой отметки Центробанка в 4%.

«После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Между тем снижение ключевой ставки должно оказать дополнительную поддержку российской экономике в период восстановления. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, действия регулятора приводят к удешевлению кредитов и тем самым стимулируют потребительскую и деловую активность в стране.

«Снижение ставки ведёт к оживлению потребительского спроса, ускоряет оборот средств в экономике и поддерживает рост производства. Особенно действия ЦБ актуальны в условиях кризиса. Поддержка деловой активности может положительно повлиять на ситуацию и сдержать темпы падения ВВП», — отметил эксперт.

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По прогнозу ЦБ, в 2020 году ВВП России снизится на 4,5—5,5%. Впрочем, уже в 2021 году экономика страны покажет компенсирующий рост в пределах 3,5—4,5%, а в 2022-м прибавит порядка 2,5—3,5%.

По словам экспертов, решение Центробанка окажет положительное влияние и на российский рынок недвижимости. Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

По итогам мая 2020 года средняя ставка по жилищным займам в России опустилась до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,4% годовых. При этом опрошенные RT аналитики прогнозируют дальнейшее снижение показателя в ближайшие месяцы.

«Ипотечное кредитование всегда реагирует на движения ключевой ставки в течение одной-двух недель. После сегодняшнего решения ЦБ средняя ипотечная ставка может снизиться до 7—7,05% годовых», — пояснил в разговоре с RT эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Напомним, что последнее изменение ключевой ставки произошло 19 июня. Тогда Центробанк снизил показатель сразу на один процентный пункт до 4,5% и объяснил своё решение резким торможением инфляции в России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 18 сентября. При этом, как ожидается, уже в ходе своей первой осенней встречи топ-менеджмент регулятора вновь рассмотрит целесообразность снижения ставки. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учётом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что ещё может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнула Набиуллина.

Согласно оценке Ивана Капустянского, до конца года ЦБ может дополнительно снизить ключевую ставку до 3,5% годовых.

Валютный ответ

Отметим, что эксперты высоко оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25% годовых. Как рассказал RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому снижение ставки в краткосрочной перспективе будет оказывать нейтральное влияние на рубль.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в ходе торгов на Московской бирже. Курсы доллара США и евро росли на 0,6% — до 71,9 и 83,3 рубля соответственно.



Официальный курс валют Центробанка на 25 июля составил 71,6 рубля за доллар и 83,1 рубля за евро.

Как полагает Юрий Мазур, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 69—72 рубля. Дальнейшая динамика нацвалюты во многом будет зависеть от положения дел в российской экономике и нефтяных цен, считает Иван Капустянский. По его словам, ожидаемое восстановление деловой активности в стране и удорожание энергосырья с текущих $43 до $45 за баррель окажут поддержку рублю.

«Более того, спрос на рисковые активы в мире будет постепенно восстанавливаться по мере возвращения глобальной экономики на устойчивую траекторию роста. Уверенности в этом придаёт тот факт, что многие производители вышли на финишную прямую в разработке вакцины от коронавируса. Поэтому у российской валюты в целом позитивные перспективы, а курс доллара в ближайшие месяцы может опуститься до 67—68 рублей», — заключил Капустянский.