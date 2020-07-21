«Судьбоносный документ»: Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет. Такую задачу глава государства обозначил в подписанном указе о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В рамках документа президент также распорядился в течение десяти лет достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения. Как ожидается, за это время уровень бедности должен будет сократиться в два раза, несырьевой экспорт — вырасти на 70%, а число занятых в малом и среднем бизнесе — достигнуть 25 млн. Помимо этого, указ подразумевает улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

Во вторник, 21 июля, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как следует из документа, решение принято для «прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека».

Главными национальными целями на ближайшие десять лет президент обозначил сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортную и безопасную среду для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.

Для выполнения поставленных целей глава государства поручил правительству до 30 октября скорректировать национальные проекты. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость корректировки возникла в связи с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике. Тем не менее, по его словам, обозначенные цели являются амбициозными и реалистичными.

«Документ, действительно, для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа и за которым в трёхмесячный срок последует корректировка майского указа президента», — добавил Песков.

Также по теме «Есть исторический шанс»: Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в...

Согласно постановлению Владимира Путина, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет. По данным Росстата, в 2019-м соответствующий показатель составил 73,3 года. Дальнейший рост значения во многом будет возможен за счёт выполнения нацпроектов в сфере здравоохранения, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Речь идёт о строительстве больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых районах страны, о своевременной диагностике и диспансеризации населения. Также необходимо увеличивать пенсии, чтобы пожилые люди могли тратить больше средств на отдых, покупку лекарств и качественное питание, и создавать возможности для активной старости — то есть обеспечивать рабочими местами пожилых граждан и людей предпенсионного возраста», — пояснил Деев в беседе с RT.

Как следует из указа президента, Россия к 2030 году также должна войти в десятку мировых лидеров по качеству общего образования и объёму научных исследований. Более того, в течение десяти лет в стране планируется нарастить долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. В свою очередь, доля домохозяйств с доступом к интернету должна вырасти до 97%. Помимо этого, глава государства поручил в четыре раза нарастить инвестиции «в отечественные решения в сфере информационных технологий».

Факторы ускорения

Также Владимир Путин распорядился достигнуть к 2030 году темпов роста ВВП страны выше среднемирового и добиться устойчивого увеличения доходов населения. На этом фоне, как следует из указа президента, в течение следующих десяти лет уровень бедности в России должен снизиться в два раза по сравнению с показателем 2017-го.

Отметим, что, по итогам 2017 года доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 12,9%. Между тем уже в 2018-м показатель снизился до 12,6%, а в 2019-м — до 12,3%. Такие данные приводит Росстат.

«Выполнение национальных целей обеспечит рост ВВП и развитие самой экономики. Если растёт производство и прибыль — предприятия будут заинтересованы в создании новых рабочих мест и увеличении зарплат сотрудникам. Это, в свою очередь, вызовет рост реальных располагаемых доходов населения и в конечном итоге приведёт к сокращению уровня бедности», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, рост зарплат и снижение уровня бедности позволит расширить налоговую базу и увеличить доходы бюджета. При этом полученные средства государство вновь сможет направить на развитие человеческого капитала — на образование и здравоохранение, считает Остапкович.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Согласно поручению Владимира Путина, к 2030 году Россия должна добиться и увеличения несырьевого экспорта не менее чем на 70% по сравнению с уровнем 2020-го. По мнению экспертов, неэнергетические поставки за рубеж могут заметно вырасти за счёт продукции высокотехнологичного и аграрного секторов.

«Рост несырьевого экспорта планируется увеличить за счёт создания конкурентоспособной продукции, которую будут закупать европейские и азиатские страны. В частности, автотехнику, механическое оборудование, компьютеры и сельскохозяйственные товары — продукты и зерно. Эти факторы также будут способствовать увеличению темпов роста ВВП страны выше среднемирового», — пояснил Артём Деев.

Более того, в рамках указа президента число занятых в сфере малого и среднего бизнеса за десять лет должно вырасти до 25 млн. Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, поставленная цель может быть достигнута за счёт снижения административной нагрузки на предпринимателей и улучшения делового климата в стране.

«Мы видим, что последние годы шаги в этом направлении ведутся и механизмы диалога власти и бизнеса постепенно развиваются. Рост предпринимательского сектора приведёт к снижению безработицы и увеличению доходов населения», — считает Абрамов.

Условия жилья

Помимо этого, документ подразумевает улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

13 июля во время заседания Совета по нацпроектам Владимир Путин заявил, что в России появился исторический шанс решить жилищный вопрос. По его словам, обеспечение жильём является «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи».

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить шанс, над этим нужно настойчиво работать», — подчеркнул президент.

По мнению Александра Абрамова, одним из главных драйверов российского рынка недвижимости должно стать повышение доступности ипотеки. По данным Центробанка, в мае 2020 года средняя ставка по жилищным займам в России уже опустилась до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,4% годовых. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее снижение показателя в ближайшее время.