«Есть исторический шанс»: Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. В ходе заседания Совета по нацпроектам президент подчеркнул важность работы в этом направлении, поскольку оно является одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи. Глава государства также поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года и распорядился внести корректировки в нацпроекты с учётом новых экономических реалий. Одной из приоритетных задач властей в ближайшее десятилетие российский лидер назвал планомерную борьбу с бедностью. Как добавил Путин, в условиях пандемии коронавирусной инфекции в РФ удалось избежать взрывного роста безработицы, который произошёл в ряде других стран.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития на ближайшие десять лет. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«С учётом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — заявил Путин.

Также российский лидер поручил правительству в течение трёх месяцев скорректировать национальные проекты. Как отметил президент, в настоящий момент «крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми» и общественный контроль за реализацией нацпроектов.

«Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счёте», — подчеркнул Путин.

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Приоритетной задачей на ближайшее десятилетие глава государства назвал последовательную борьбу с бедностью. В связи с этим президент отметил важность создания новых рабочих мест и благоприятных возможностей для людей вести своё дело.

Необходимость корректировки национальных проектов возникла из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции для экономики России, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«По итогам 2020 года дефицит бюджета составит 5%, поскольку государство активно тратило средства на выплаты населению, а также на удержание на плаву бизнеса и важнейших отраслей экономики. В результате некоторым нацпроектам пришлось сократить финансирование. Поэтому и потребовался новый план по целям развития до 2030 года», — объяснил собеседник RT.

В то же время одной из ключевых целей обновлённых нацпроектов по-прежнему будет ускорение темпов роста российской экономики после преодоления коронавирусного кризиса. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Несмотря на пандемию, основной лейтмотив властей по ускорению экономического роста не претерпел значимых изменений. Государство будет финансировать крупные проекты, в том числе и инфраструктуру, в надежде на то, что данные вливания инвестиций как приведут к росту деловой активности во многих отраслях, так и окажут поддержку потребительскому спросу в перспективе. В рамках текущих тактических действий властей часть средств бюджета будет направляться в первую очередь на поддержку социальной сферы», — пояснил эксперт.

В пользу занятости

Как отметил Владимир Путин, в условиях негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику в России удалось не допустить взрывного, «драматического» роста безработицы. По словам президента, принятые решения для поддержки сферы занятости говорят о наличии большого резерва, «чтобы действовать ещё более эффективно и ещё более слаженно».

Напомним, что, по данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,7%, а по итогам мая значение выросло до 6,1%. Как заявил на заседании в понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов, в июне показатель может составить порядка 6,3%.

Между тем ранее министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков заявлял, что на сегодняшний день Россия уже преодолела пик негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на рынок труда.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Сдержанный рост уровня безработицы в России опрошенные RT аналитики во многом объясняют своевременными мерами государственной поддержки рынка труда. В частности, речь идёт о прямых выплатах и предоставлении кредитных каникул населению и бизнесу, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Бизнес получал компенсации на работников и мог оформить льготные кредиты на выплату заработной платы. Если компании при этом сохраняли штат, то часть долга с них списывалась за счёт государства. В кризисной ситуации гораздо важнее именно сохранить рабочие места, так как создавать их на этапе восстановления экономики очень трудозатратно, а людям нужен постоянный источник дохода», — объяснил RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

В свою очередь, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова выразила мнение, что без государственных мер поддержки экономики уровень безработицы в России мог бы оказаться почти в два раза выше и достигнуть 10—11%.

Исторический шанс

Во время заседания Совета по нацпроектам Владимир Путин также заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России. По его словам, обеспечение жильём является «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи».

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить шанс, над этим нужно настойчиво работать», — подчеркнул президент.

На этом фоне он указал на необходимость сокращать издержки для снижения цен на недвижимость в стране.

«Всё, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения, должно приводить к конечному результату. А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чём мы должны думать», — заявил Путин.

Как рассказал во время встречи с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин, к 2026 году жильё в России смогут получить около 5 млн семей. Владимир Путин счёл поставленную планку реалистичной, но в то же время призвал добиться большего и «ставить перед собой амбициозные цели».

По словам Алексея Коренева, строительные компании смогут сократить издержки в том случае, если государство окажет им дополнительную поддержку в виде субсидий или льготных кредитов на выкуп земли под строительство объектов. Также затраты компаний можно заметно снизить за счёт уменьшения налоговой нагрузки, добавил эксперт.

«При этом в ближайшее время цены на жильё и так несколько снизятся. По итогам года стоимость квадратного метра в среднем по России опустится на 2—5%. Это связано с тем, что в этому году из-за пандемии будет введено 70 млн квадратных метров жилья против 80 млн квадратных метров годом ранее, спрос на недвижимость снизился», — отметил Коренев.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Ключевым вопросом для российского рынка недвижимости в ближайшее время станет продление мер по поддержке ипотеки, считает Марат Хуснуллин. По его словам, в апреле объём выданных жилищных кредитов в России обвалился почти на 40%, однако благодаря принятым решениям по оказанию помощи отрасли в первой половине 2020 года показатель на 5% превысил прошлогодний уровень. Как отметил вице-премьер, в экономику пришло 1,44 трлн рублей, что позволило «фактически спасти строительную отрасль от остановки».

«Даже при выдерживании тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году показатель, который был заложен по снижению ипотеки ниже 8%, уже перевыполним, несмотря на все сложности», — подчеркнул Хуснуллин.

Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», в 2020 году средняя ставка по ипотеке в России должна была снизиться до 8,7% годовых, а в 2024-м — до 7,9%. Между тем, по данным Центробанка, уже по итогам мая 2020-го показатель достиг 7,4% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений.

Во многом позитивную динамику эксперты объясняют запуском программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. До 1 ноября 2020 года россияне могут оформить ипотечный кредит с соответствующей ставкой в размере до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 млн рублей.

«Снижение цен на недвижимость уже можно наблюдать в разных регионах. Помимо смягчения налогов строительная сфера получила беспрецедентный шанс на развитие за счёт программы льготного кредитования населения под 6,5%. Остальную разницу покрывает государство. Многие молодые семьи, мечтавшие решить квартирный вопрос, получили доступную ипотеку с приемлемым ежемесячным платежом и минимальной переплатой», — отмечает Павел Сигал.