Квартирный ажиотаж: как рост спроса на льготную ипотеку может повлиять на стоимость недвижимости в России

В рамках программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых российские банки выдали 80 тыс. кредитов на общую сумму 200 млрд рублей. Как отмечают эксперты, удешевление жилищных займов позволило заметно сократить затраты россиян на покупку квартир. Одновременно оживление спроса на российском рынке недвижимости ускорило восстановление строительной отрасли от последствий пандемии COVID-19. Как в этих условиях может измениться стоимость квадратного метра в России — в материале RT.

В рамках программы льготного жилищного кредитования по ставке 6,5% годовых российские банки выдали 80 тыс. ипотечных займов на сумму 200 млрд рублей. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Мы видим огромный спрос на такую ипотеку. Это особенно важно сейчас, когда после долгого периода самоизоляции у граждан накопился отложенный спрос на новое жильё, а застройщикам необходимо нарастить продажи для возврата к плановым графикам финансирования строительных проектов», — отметил Гольдберг в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

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Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки ещё в апреле 2020 года в рамках поддержки россиян в условиях пандемии COVID-19. Первоначально гражданам были предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Между тем 23 июня Владимир Путин объявил о расширении данной программы.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей», — заявил президент в ходе обращения к гражданам.

Россияне могут оформить кредит по сниженной ставке до 1 ноября 2020 года. Согласно подсчётам «ДОМ.РФ», с момента старта программы банки уже получили от клиентов более 325 тыс. заявок, из которых одобрено свыше 216 тыс. При этом в период с мая по июнь на долю субсидированных кредитов пришлось почти 70% от общего числа выданных в стране ипотечных займов.

«Многие семьи получили доступную ипотеку с приемлемым ежемесячным платежом и минимальной переплатой. В то же время наметился и подъём в строительной отрасли за счёт притока новых покупателей, что позволило сфере смягчить падение от простоя во время самоизоляции», — отметил в разговоре с RT аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егор Дахтлер.

В результате пандемии коронавируса в апреле объём выданных жилищных кредитов в России обвалился почти на 40%, но благодаря принятым решениям по оказанию помощи отрасли в первой половине 2020 года показатель превысил прошлогодний уровень на 5%. Об этом ранее в ходе совещания с президентом заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам опрошенных RT экспертов, запуск программы льготной ипотеки позволил заметно ускорить восстановление потребительского спроса на недвижимость.

«На фоне подешевевших кредитов спрос на жильё может вырасти на 10—15% по итогам 2020 года. Дополнительное влияние на восстановление покупательской способности может оказать введение новых программ по проектному финансированию в строительной отрасли, а также снижение ставок по кредитам, в том числе и на вторичном рынке», — рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

РИА Новости

© Максим Блинов

В результате запуска программы льготной ипотеки по итогам мая 2020 года средняя ставка по жилищным займам в России опустилась до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,4% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

По мнению аналитиков, дальнейшее удешевление кредитов на жильё в стране во многом будет зависеть от политики самого Банка России. Традиционно финансовые организации следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

На заседании в июне Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых. Значение стало минимальным за весь постсоветский период. При этом уже 24 июля регулятор может вновь уменьшить значение, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, к концу года действия ЦБ могут привести к падению средней ставки по ипотеке в России до 6,5% годовых.

«Удешевление ипотечного кредита даже на 1—1,5% годовых позволит существенно сократить издержки семей на выплату кредита. В свою очередь, для банков это хорошая возможность нарастить клиентскую базу», — добавила Бодрова в разговоре с RT.

Согласно оценке экспертов, наблюдаемое снижение ставок по ипотеке может повлиять и на стоимость недвижимости в России. Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в результате оживления спроса на квартиры риелторы уже начали поднимать цены на некоторые объекты в крупных городах страны. В то же время на российском рынке недвижимости по-прежнему наблюдается избыток предложения, поэтому аналитик не ожидает заметного удорожания квадратного метра.

«После отмены карантинных мер стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 5—7%, что было во многом связано с отложенным спросом. Также продавцы сыграли на растущем интересе россиян к льготной ипотеке. Впрочем, уже осенью цена жилья может снизиться на 3—5% в крупных городах и на 6—8% — в регионах», — заключил Деев.