Кредитный размах: правительство России расширило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях россияне смогут оформить соответствующий кредит на сумму до 12 млн рублей, а в других регионах страны — до 6 млн рублей. Действие программы уже позволило опустить среднюю ипотечную ставку в России до исторического минимума — 7,4% годовых. При этом в правительстве высоко оценивают вероятность дальнейшего сокращения процентов по жилищным кредитам в ближайшее время. Как при этих условиях может измениться стоимость недвижимости в стране — в материале RT.

Правительство России расширило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Соответствующее постановление в понедельник, 29 июня, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В рамках программы максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области была увеличена с 8 до 12 млн рублей, а в других регионах страны — с 3 до 6 млн рублей. Оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых можно будет до 1 ноября 2020 года.

«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия. Свой дом, собственная квартира — то, что всегда было и остаётся жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки ещё в апреле. Как заявил Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня, кредит по сниженной ставке уже оформили более 45 тыс. российских семей. Как полагают эксперты, решение руководства страны увеличить лимит займа позволит заметно нарастить охват программы.

«Правительство пошло на увеличение лимита, так как прежний порог действия льготной ипотеки позволял эффективно использовать этот инструмент только в регионах, где цены на недвижимость сравнительно невысокие. Теперь возможность купить квартиру на выгодных условиях получат и жители мегаполисов. Таким образом, значительно вырастет клиентская база, что пойдёт на пользу строительному сектору, который испытывал трудности во время пандемии», — объяснил RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Более того, расширение программы ускорит восстановление потребительского спроса на недвижимость, считают эксперты. По данным компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG, в результате последствий пандемии коронавируса в апреле 2020 года объём ипотечного кредитования упал более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Впрочем, уже в мае показатель вырос сразу на 8% и достиг 205 млрд. рублей.

Также по теме Кредитное оживление: с чем связано восстановление ипотечного рынка в России В мае 2020-го российский рынок ипотеки вырос на 8% в годовом выражении после резкого обвала в апреле. По словам экспертов, спрос на...

«На фоне подешевевших кредитов и отмены карантинных ограничений спрос на жильё может вырасти на 15—20% в 2020 году. При этом будет заметное оживление и на вторичном рынке. Некоторые россияне, желая улучшить жилищные условия, будут продавать квартиры и оформлять льготную ипотеку на большее по метражу и более комфортное жильё», — рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Примечательно, что запуск программы льготной ипотеки спровоцировал рекордное снижение средней ставки по жилищным кредитам в России. По данным Центробанка, в мае показатель впервые за всё время наблюдений опустился до 7,4% годовых. Более того, как заявил в понедельник Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, власти видят «потенциал для дальнейшего снижения» средней ставки.

По словам экспертов, удешевление жилищных займов также будет зависеть от политики Центробанка. Российские банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В июне Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (до 4,5% годовых) и может продолжить сокращение показателя в ближайшее время. Как полагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, значение может опуститься до 3,5—4% годовых.

«В результате действий регулятора средняя ипотечная ставка по итогам текущего года может снизиться до 6,8—7,5% годовых. Это приведёт к увеличению объёмов выдачи жилищных кредитов на 7—10% к концу 2020 года», — рассказал Покатович в беседе с RT.

Согласно оценке экспертов, дальнейшее снижение ставок по ипотеке может повлиять на стоимость недвижимости в России. По словам Антона Покатовича, в результате оживления спроса на квартиры застройщики начнут возводить больше жилья, чтобы нарастить выручку после апрельских потерь. Таким образом, на рынке недвижимости может образоваться переизбыток предложения, и цены начнут снижаться.

«По нашим прогнозам, снижение стоимости 1 кв. м по итогам 2020 года может составить 10—15%», — заключил Покатович.