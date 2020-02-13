«Быстро и удобно для бизнеса»: замглавы ФТС России Давыдов о помощи экспортёрам и торговле с Китаем

В 2019 году товарооборот России несколько уменьшился по сравнению с 2018-м. В то же время объём торговли с Китаем достиг рекордного уровня, а несырьевой экспорт продолжил расти. В 2020 году более активный выход бизнеса на зарубежные рынки будет возможен за счёт цифровизации и упрощения таможенных процедур. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

— Руслан Валентинович, Федеральная таможенная служба представила данные по товарообороту России за 2019 год и зафиксировала некоторое снижение объёмов торговли по сравнению с 2018-м. С чем связана такая динамика?

— Действительно, в прошлом году внешнеторговый оборот несколько снизился, примерно на 3%, и составил $672 млрд, из которых $425 млрд пришлось на экспорт. В целом у нас немного увеличился импорт, но при этом уменьшился стоимостный объём наших поставок за рубеж.

Дело в том, что сегодня во внешнеторговом обороте России порядка 62% приходится на энергоносители. Поэтому на денежный объём нашего экспорта по-прежнему влияет динамика цен на углеводороды. Для решения этой проблемы у нас в последние годы активно идёт развитие несырьевого экспорта.

— В 2018 году объём несырьевого экспорта составил порядка $149 млрд. Насколько изменился этот показатель в 2019-м?

— В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт показал небольшой рост и вырос до $154 млрд. Дальнейшее увеличение показателя возможно за счёт роста конкурентоспособности наших товаров. Для этого мы пытаемся ускорить процесс прохождения товара через границу и максимально упростить для бизнеса систему учёта и контроля.

— Какие нововведения ФТС запланировала на 2020 год для поддержки российских экспортёров?

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— Для упрощения контроля и ускорения таможенных операций мы перешли на цифровую сервисную модель. Она позволяет нам общаться с клиентами удалённо и в электронной форме.

Нашим главным нововведением стало создание крупнейшего центра электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни, который был создан в середине прошлого года. В 2020 году мы должны завершить комплексную программу развития Федеральной таможенной службы, и по стране должно заработать 16 таких центров, где будет сосредоточено всё декларирование.

Напомню, до начала реформы в России было 636 мест таможенного оформления, где для прохождения необходимых процедур требовалось физическое присутствие клиента. Сейчас мы совершили квантовый скачок в цифровизации: все операции проходят в электронном виде, в результате чего снизилось и количество нарушений при оформлении товаров.

— Хотя в 2019 году общий товарооборот России снизился, объём торговли страны с Китаем продолжил увеличиваться и достиг рекордного уровня. За счёт чего это произошло?

— Китай по-прежнему остаётся нашим ведущим торговым партнёром. В 2019 году товарооборот достиг $111 млрд. Во многом рост связан с тем, что мы поставляем в Китай достаточно много энергоносителей. За счёт этого в первую очередь вырос экспорт в страну. Одновременно Россия является одним из крупнейших покупателей китайской продукции.

Руслан Давыдов о торговле России с Китаем

Задача помогать в развитии товарооборота с Китаем поставлена и перед Федеральной таможенной службой. Мы с китайскими коллегами уже реализовали несколько проектов в этом направлении. Речь идёт, например, о взаимном признании результатов таможенного контроля. То есть если китайцы при отправке проверили товар, то при получении мы уже используем их данные и не проводим повторную проверку. Этот принцип действует в обе стороны.

Также в рамках Евразийского экономического сообщества мы договорились с Китаем об обмене информацией. Так, мы сейчас запускаем совершенно новый институт предотгрузочной инспекции. То есть наши представители в Китае сами следят за погрузкой товара и проверяют его перед отправкой. В результате по прибытии товара в Россию дополнительные меры контроля уже не нужны. Это всё тоже помогает развивать товарооборот.

— Многие эксперты опасаются негативных последствий для мировой торговли из-за распространения коронавируса в Китае. Так, некоторые страны приостановили авиасообщение с КНР и стали закрывать производства на территории азиатской республики. Насколько серьёзно вспышка болезни может повлиять на российско-китайский товарооборот в 2020 году?

— Если говорить о России, то мы видим, что сейчас в основном ограничено только пассажирское сообщение с Китаем. При этом грузооборот с КНР мы не перекрывали, и таких поручений со стороны правительства не было.

Да, сейчас наметилось некоторое замедление поставок товаров из Китая, но во многом оно связано именно с внутренними проблемами в производстве страны. Поэтому мы рассчитываем на то, что коронавирус, как любая другая эпидемия, рано или поздно закончится и товарооборот восстановится.

— Одним из примечательных событий в 2019 году стало снижение доли Евросоюза в товарообороте России с 42,8 до 41,7%. Как вы можете это объяснить?

— Евросоюз по-прежнему остаётся крупнейшим торговым блоком по объёму товарооборота с Россией. В то же время за последние годы роль ЕС в нашей торговле начала снижаться.

Руслан Давыдов о снижении роли Евросоюза в товарообороте России

Ответные меры Москвы по ограничению поставок европейских продуктов питания и плодоовощной продукции серьёзным образом сказались на товарообороте. Мы исторически импортировали достаточно много продовольствия из государств Европы. Между тем на фоне импортозамещения наши сельхозпроизводители делают довольно значительные успехи. Страны Европы сами себя наказывают (введением антироссийских санкций. — RT).

Понятно, что часть той доли в российском товарообороте, которую потерял Евросоюз, взял на себя Китай. Если говорить о готовой промышленной продукции, то Китай укрепляет позиции особенно с точки зрения бытовой техники и электронных приборов. Китайские товары становятся всё более популярными и выигрывают конкуренцию у западной продукции.

— С 2008 по 2018 год Россия в рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению «международная торговля» смогла подняться со 161-й на 99-ю строчку. Впрочем, в 2019 году положение страны в списке не изменилось, и вы ранее выражали несогласие с такой оценкой. Стоит ли ожидать подъёма в рейтинге в 2020 году?

— Мы очень плотно общаемся со Всемирным банком на протяжении последних восьми лет. На начальных этапах организация оценивала время прохождения товаров через российскую границу в 36 дней. Сейчас, по оценке Всемирного банка, значение уменьшилось до 66 часов. Но, на наш взгляд, это всё равно заметно превышает реальные показатели.

Руслан Давыдов о расхождении в оценках ФТС и Всемирного банка

Современный мир заточен на то, чтобы всё делалось быстро и удобно для бизнеса. Так, у нас среднее время выпуска деклараций, которые не попали под риски, составляет порядка полутора часов для импортных товаров и около 40 минут — для экспортных. На сегодняшний день это предельное время совершения операции, которое только может быть достигнуто.

Поэтому сейчас есть все основания для серьёзного повышения в рейтинге, и мы рассчитываем, что в 2020 году это произойдёт, так как Всемирный банк не может не учесть проведённые нами реформы.