Металлическая защита: почему ухудшение ситуации в мировой экономике вызвало рекордный рост цен на золото

В четверг, 25 июня, мировые цены на золото стабилизируются после того, как накануне достигли максимума с ноября 2011 года. Инвесторы опасаются второй волны коронавирусной инфекции и массово скупают драгметалл, чтобы сберечь средства. На фоне обострения пандемии в ряде стран Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики и тем самым усилил страхи игроков рынка. Более того, монетарная политика центробанков Европы и США делает вложения в золото привлекательнее инвестиций в доллар и евро. На этом фоне аналитики прогнозируют дальнейшее удорожание драгметалла, что может положительно сказаться на стоимости российских резервов.

В четверг, 25 июня, мировые цены на золото демонстрируют неоднозначную динамику на международных торгах. В начале дня стоимость драгметалла выросла на 0,24%, до $1779 за тройскую унцию, после чего несколько скорректировалась — до $1770. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Котировки стабилизируются после того, как накануне достигли максимального уровня за последние восемь с половиной лет. Так, в среду цена на золото в моменте поднималась до $1796 за тройскую унцию. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2011 года.

Во многом рекордное удорожание драгметалла связано с ускорившимся распространением коронавируса в мире. Такую точку зрения в беседе с RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег.

«В какой-то степени золото — это зеркало настроений рынка. Последние дни инвесторов мучают опасения по поводу наступления второй волны коронавируса. Усиление пандемии может усугубить и без того тяжёлую ситуацию в мировой экономике», — пояснил Абрамов.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала лета число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире выросло более чем на 3 млн и в настоящий момент превышает 9,4 млн. На этом фоне Международный валютный фонд ухудшил прогноз снижения глобальной экономики. По подсчётам организации, в 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 5,9%. Ранее специалисты МВФ ожидали снижения показателя на 3%.

«По оценке фонда, наиболее крупное падение ВВП произойдёт в США (на 8%) и еврозоне (на 10,2%), где растёт опасность усиления пандемии. В Германии, Италии, Португалии увеличивается число заражённых и количество новых очагов коронавируса. При этом любые новые карантинные ограничения автоматически приведут к более значительному падению экономик этих стран», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Примечательно, что восстановление мировой экономики в 2021 году может оказаться более сдержанным, чем ожидалось ранее. По прогнозу МВФ, рост глобального ВВП составит 5,4% вместо 5,8%.

«Сейчас среди экспертов устоялась точка зрения, что экономика не будет восстанавливаться быстро. Во многих странах выход из изоляции происходит значительно медленнее, чем это предполагалось. Соответственно, это скажется на восстановлении таких секторов экономики как, сфера услуг или транспорт», — отметил Александр Абрамов.

Здание Федерального резервного фонда США

© Kevin Lamarque/Reuters

Дополнительно спрос на золото стимулируют действия ФРС США. В конце марта Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. Аналогичную политику начал проводить и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В то же время меры Федрезерва и ЕЦБ рискуют привести к ослаблению доллара и евро в долгосрочной перспективе. Таким образом, инвесторы стали активнее вкладывать деньги в золото, стоимость которого не зависит от валют США и Европы.

«Крупнейшие центробанки заявляют о расширении выкупа активов с рынка, накачивая ликвидностью финансовую систему. Это усиливает инфляционные ожидания и направляет инвесторов на поиски методов сохранения ценности капитала. На этом фоне золото рассматривается как инструмент защиты от инфляции», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTЕ Алексей Кириенко.

В текущих условиях опрошенные RT эксперты высоко оценивают вероятность дальнейшего удорожания золота в ближайшие месяцы. По прогнозу Артёма Деева, стоимость драгметалла может ненадолго опуститься, после чего преодолеет психологическую отметку $1800, а к концу года приблизится к максимальному за всю историю уровню $2000.

Прочный запас

По мнению экспертов, удорожание золота может положительно отразиться на международных резервах в России. По данным Центробанка, за последний год доля драгметалла в золотовалютных запасах страны выросла примерно с 18% до 22%. К началу лета соответствующий объём превышал $127 млрд.

«Россия входит в шестёрку стран мира по объёму золотовалютных резервов. На начало года запасы золота составляли 2270,56 тонны. Естественно, что удорожание золота влияет на увеличение финансовых запасов страны», — отметил в разговоре с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Увеличение объёма резервов в денежном выражении позволяет направлять дополнительные средства на поддержку экономики и нацвалюты. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарёв.

«Золотовалютные резервы — это запас прочности государства. Они могут использоваться для покрытия дефицита бюджета, платёжного баланса, для поддержания курса национальной валюты или погашения внешнего долга. Чем больше запасов, тем устойчивее экономика», — заключил Пучкарёв.