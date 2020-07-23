Защита труда: российские банки одобрили льготные кредиты бизнесу почти на 1 трлн рублей

По оценке Минэкономразвития, в рамках программ льготного кредитования российские банки одобрили бизнесу займы на сумму почти 1 трлн рублей. Полученные деньги компании и предприниматели направляют на выплату зарплат сотрудникам. Как отмечают эксперты, такие меры поддержки позволят сохранить около 10 млн рабочих мест. При этом стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительского спроса, что позволит ускорить восстановление российской экономики после пандемии коронавируса, считают аналитики.

В рамках трёх программ льготного кредитования российские банки одобрили бизнесу займы на общую сумму 935 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном в четверг, 23 июля.

«Среди заключивших соглашения — малые, средние и микропредприятия, крупный бизнес и социально-ориентированные некоммерческие организации», — отметили в министерстве.

По оценке ведомства, пострадавшие от коронавируса компании оформили более 37 тыс. беспроцентных займов на сумму 95 млрд рублей. Одновременно банки одобрили свыше 126 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых объёмом 304,6 млрд и 9 тыс. договоров по ставке 8,5% годовых на 535 млрд рублей.

Напомним, что полученные деньги бизнес обязан направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Изначально правительство планировало выделить на кредиты бизнесу около 250 млрд рублей. Однако спрос на эту меру поддержки оказался ажиотажным. В условиях нехватки оборотных средств предпринимателям было крайне важно снизить вероятность банкротства и сохранить персонал. Это побудило властей расширить финансирование», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Наиболее востребованными льготные кредиты оказались среди компаний сферы развлечений и отдыха, туризма, а также гостиничного бизнеса. Об этом в интервью RT рассказал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В период самоизоляции эти компании оставались закрытыми, но были обязаны платить зарплату сотрудникам и выделять деньги на поддержку бизнеса в рабочем состоянии. Также в чуть менее затруднительном положении оказались точки общепита и предприятия непродуктовой розницы — они смогли частично перейти на систему бесконтактной доставки своих продуктов. По сути, кредиты государства помогли этим сферам остаться на плаву и сохранить штат», — отметил эксперт.

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По данным Росстата и Минэкономразвития, ещё в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,7%, но уже по итогам июня значение выросло до 6,2%. Впрочем, как полагают эксперты, меры господдержки бизнеса позволили избежать более серьёзного ослабления рынка труда.

Как ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников, одна лишь программа льготного кредитования под 2% годовых поддержала более 3 млн рабочих мест. В целом финансовая помощь предприятиям от государства позволила уберечь от увольнения порядка 10 млн россиян. Такую точку зрения в разговоре с RT высказала директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина.

«Кредиты стали ключевым инструментом, который помог сохранить уровень безработицы в России на приемлемом рубеже. Даже мелкие предприятия теперь имеют шанс при отсутствии деятельности содержать персонал, что позволяет сократить издержки на увольнение и на последующий набор сотрудников. Более того, возможность списания данных займов станет стимулом для предпринимателей и в будущем не сокращать штат», — добавила Федулина.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Постепенная стабилизация рынка труда должна привести к росту покупательской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за последние месяцы потребительский спрос. Такой оценки придерживается директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сохранение рабочих мест может послужить драйвером быстрого восстановления потребительского спроса в стране. Россияне со стабильным доходом вряд ли будут бояться тратить деньги на повседневные нужды и развлечения. За счёт роста внутреннего потребления развиваются многие ключевые отрасли экономики, что в итоге положительно отражается на годовом ВВП», — пояснил Остапкович в разговоре с RT.

По словам Максима Решетникова, в результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может снизиться на 4,8%. Впрочем, уже к концу следующего года темпы роста экономики могут вернуться к докризисному уровню, считает министр.

По оценке Георгия Остапковича, в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 2,5%, а в 2022-м прибавит порядка 3,5%. Во многом восстановление показателя будет связано именно с поддержкой малого и среднего бизнеса, полагает эксперт.

«Кредитование компаний и предпринимателей — это один из ведущих двигателей экономики. На полученные средства предприятия будут выпускать больше товаров и услуг, что даст дополнительные проценты роста ВВП. Поэтому правительство продолжит оказывать помощь бизнесу в течение ещё нескольких лет. Тем более что накопленные золотовалютные резервы в размере $570 млрд позволяют это делать», — заключил Остапкович.