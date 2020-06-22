«Позволит сохранить занятость»: правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство России выделило дополнительно 23 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом компании получат около 104 млрд рублей в виде прямой финансовой помощи от государства. Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам. По словам экспертов, расширение господдержки позволит ускорить восстановление рынка труда и сократить уровень безработицы уже во второй половине 2020 года.

Правительство России выделило ещё 23 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу (МСБ) для выплаты зарплат сотрудникам. Об этом в понедельник, 22 июня, завил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, ранее власти уже предоставили более 81 млрд рублей пострадавшим от коронавируса компаниям и предпринимателям, которые смогли сохранить не менее 90% работников. Как отметил глава кабмина, дополнительное выделение средств связано с увеличением числа получателей господдержки.

«Мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей. Число потенциальных получателей субсидий растёт, сейчас оно составляет 1 млн 730 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. А число их работников увеличилось до 5 млн. Поддержка правительства позволит сохранить занятость и стабильную работу таких организаций. И конечно, поможет людям пройти этот непростой период», — заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр также сообщил о продлении срока подачи заявлений на получение субсидии за апрель и май. Теперь заявку можно будет подать до 1 июля.

«Таким образом, средства смогут получить те компании, у которых появилось право на такую поддержку после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей», — пояснил Михаил Мишустин.

Напомним, объём субсидируемой помощи равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и составляет 12 130 рублей на сотрудника. При этом компании могут получить средства от правительства только при условии сохранения не менее 90% штата от уровня марта 2020 года.

Сегодня в общей сложности на прямые выплаты от государства рассчитывают около трети всех субъектов МСБ России. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Число малых и средних предприятий в России составляет чуть более 6 млн, где трудится порядка 15 млн человек. Зачастую эта категория бизнеса не имеет накоплений, чтобы выплачивать заработную плату работникам в условиях снижения оборотов, как произошло во время пандемии. Поэтому сектор МСБ является наиболее уязвимым, и правительство предлагает новые способы поддержки. Безусловно, в текущих условиях возможность получить средства в размере МРОТ на выплату зарплаты работнику — это очень существенная помощь», — пояснил Сигал.

В условиях карантинных мер многие предприятия малого и среднего бизнеса временно приостанавливали работу. Хотя на сегодняшний день в ряде регионов большинство ограничений уже отменены, на деятельности компаний по-прежнему негативно сказывается слабый потребительский спрос. На этом фоне в ближайшие месяцы власти могут дополнительно расширить поддержку МСБ, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Правительство намеренно оказывает поддержку относительно небольшими траншами, чтобы понять, какие именно объекты бизнеса больше всего нуждаются в средствах. При этом накопленные резервы позволяют поддерживать предпринимателей в течение нескольких лет, поэтому данный транш в размере 23 млрд рублей будет не последним в череде мер по поддержке пострадавших от COVID-19 отраслей экономики», — рассказал Остапкович в беседе с RT.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Более того, как полагают эксперты, действия властей ускорят восстановление российского рынка труда. По данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составлял 4,7%. Между тем по итогам мая показатель вырос до 6,1%. Об этом ранее заявлял министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

По его словам, в настоящий момент пик влияния пандемии на рынок труда в России уже пройден, а ситуация в сфере занятости стабилизируется на фоне постепенного ослабления карантинных мер. При этом увеличение субсидий бизнесу на выплату зарплат сотрудникам позволит заметно сократить уровень безработицы уже во второй половине 2020 года, считает Георгий Остапкович.

«Деньги позволят минимизировать процесс ухода работников в теневую занятость. Если бы не было поддержки государства, то они были бы вынуждены сокращать рабочие места или отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В итоге уволенным россиянам пришлось бы искать другие источники дохода и соглашаться на получение зарплаты «в конверте». Но такого сценария удалось избежать за счёт того, что правительство выделяет средства. В результате субсидии бизнесу могут заметно сократить уровень безработицы с текущих 6,1% до 5,5—5,7% уже по итогам 2020 года», — заключил эксперт.