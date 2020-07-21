Июльский подъём: цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения об успешных испытаниях вакцины против коронавируса. По словам экспертов, игроки рынка ожидают восстановления глобального спроса на топливо и пытаются заранее скупать нефть по привлекательной стоимости. При этом удорожание энергосырья позволило несколько укрепиться российской валюте по отношению к американской и европейской. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

Во вторник, 21 июля, торги на глобальном энергорынке сопровождаются уверенным ростом мировых цен на нефть. В середине дня котировки сырья эталонной марки Brent и американского сорта WTI росли более чем на 3,5% — до $44,8 и $42,5 за баррель соответственно. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

По словам опрошенных RT экспертов, инвесторы положительно восприняли новости о тестировании лекарства от коронавируса. Так, накануне британский журнал The Lancet сообщил об успешном прохождении первой фазы испытаний вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Одновременно в Минобороны РФ заявили о готовности российской вакцины от COVID-19.

«Инвесторы расценивают эти новости в качестве ещё одного успешного шага в глобальной борьбе с коронавирусом. Вакцинация должна привести к снятию последних ограничений и полноценному открытию границ. Такой сценарий может вызвать повышенный спрос на топливо, поэтому игроки сейчас стараются купить нефть по более выгодной цене», — объяснил в разговоре с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

В середине июля Международное энергетическое агенство (МЭА) в третий раз подряд улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 7,9 млн баррелей в сутки — до 92,1 млн баррелей в день. Ранее специалисты МЭА ожидали снижения показателя на 8,1 млн.

«Мировой энергорынок прошёл наиболее тяжёлую стадию кризиса, вызванного пандемией. Кроме того, в пользу роста нефтяных цен играют новые договорённости членов ОПЕК+. Стороны решили увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, но при этом сохранили ограничения. В случае добросовестного соблюдения сделки до конца года нефть может подорожать до $50—55 за баррель», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Помимо этого, участники рынка позитивно оценивают меры европейских властей по восстановлению экономики региона. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. После затяжных переговоров на пятый день обсуждения главы государств Евросоюза достигли соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн и антикризисном плане в €750 млрд.

«Новый пакет помощи позволит активнее восстанавливать промышленность в регионе, что в результате приведёт к росту потребления топлива в странах Евросоюза», — пояснил Запорожский.

Отметим, что резкий рост нефтяных цен положительно отразился на динамике российской валюты. Так, на торгах вторника курс доллара на Московской бирже снижался на 0,9% — до 70,7 рубля, а курс евро — на 1%, до 80,85 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 22 июля установлен на уровне 70,97 рубля за доллар и 81,25 рубля за евро.

«Сейчас одним из ключевых драйверов роста курса нацвалюты выступают нефтяные котировки. В июне средняя цена российской нефти марки Urals выросла более чем на треть по сравнению с маем и вплотную приблизилась к базовой стоимости сырья, заложенной в бюджете России. Такое положение дел оказывает значимую поддержку рублю», — отметил Иван Капустянский.

В целом опрошенные RT аналитики не ожидают значительных колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время. По мнению экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, помимо нефти относительную стабильность нацвалюты обеспечивают ключевые макроэкономические показатели. В первую очередь речь идёт о низком уровне инфляции и госдолга, а также о значимом объёме золотовалютных резервов.

Как отметил Покатович в разговоре с RT, в пользу рубля играет и начавшийся налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

«Вместе с тем до конца лета определённое давление на рубль будет оказывать ситуация вокруг коронавируса. Инвесторы опасаются возникновения второй волны пандемии и более медленного восстановления мировой экономики. Это может вынудить игроков активнее распродавать рисковые активы, включая рубль», — считает Покатович.

По словам эксперта, до конца лета курс доллара будет оставаться в диапазоне 71—74 рубля. В то же время, как полагает Валерий Емельянов, постепенное возвращение нефтяных цен к уровню $50 за баррель может привести к снижению курса доллара до 67 рублей к концу года.