Золотой курс: почему Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в американский госдолг до $5,4 млрд. По данным Минфина США, с начала 2020 года общий объём инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов уменьшился почти вдвое. Как отмечают аналитики, таким образом Центробанк пытается обезопасить российские валютные резервы. Более того, в последние месяцы хранение денег в американских госбумагах стало менее выгодным, считают специалисты. На этом фоне отозванные средства ЦБ направляет на покупку дорожающего золота.

Россия резко сократила инвестиции в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в мае 2020 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась почти на $1,5 млрд — до $5,4 млрд.

Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Иными словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

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По данным Минфина Штатов, сегодня в общем объёме задолженности США ($26,5 трлн) около 25% приходится именно на казначейские бумаги.

Отметим, что с начала 2020 года российские вложения в гособлигации США сократились почти вдвое. Как объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, за счёт постепенного отказа от трежерис Центробанк пытается обезопасить валютные резервы России.

«Дело в том, что высокий объём инвестиций в трежерис может быть использовать в качестве инструмента для манипулирования со стороны США. Стране, которая держит значительные средства в американском госдолге, легче диктовать свои условия или, например, угрожать санкциями», — пояснил Деев.

Напомним, резкая распродажа американских гособлигаций произошла весной 2018 года. Тогда с марта по май вложения уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США. По итогам 2019 года Москва сократила инвестиции в трежерис на 24,5%.

«Для России вложения в американский долг не выглядят столь защищёнными и несут в себе определённый геополитический риск. Сейчас мы видим, что с приближением выборов в США вновь активизировалась санкционная риторика, поэтому вывод российских денег из трежерис может продолжиться в ближайшее время», — рассказал в беседе с RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

По словам аналитиков, отозванные средства Центробанк в основном распределяет в пользу золота. Как следует из данных ЦБ, за последний год доля драгметалла в золотовалютных запасах страны выросла примерно с 13 до 23%. К началу июля соответствующий объём превышал $130 млрд.

Согласно оценке Всемирного совета по золоту (WGC), в мае Банк России увеличил резервы драгоценного металла на 0,5 тонны — до 2,3 тыс. тонн. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений.

«Ранее Россия активно перекладывала средства из американских ценных бумаг в активы, номинированные в евро и юанях. Сейчас этот тренд закончился, так как мы полностью перебалансировали наши вложения. Одновременно ЦБ значительно увеличил покупки золота. С учётом наблюдаемого удорожания металла эти вложения себя полностью оправдали», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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Примечательно, что в 2020 году золото считается самым надёжным финансовым активом в мире с точки зрения сбережения денег, отмечают в WGC. По словам специалистов организации, в условиях пандемии коронавируса и неопределённости на финансовых рынках вложения в драгметалл оказались привлекательнее для мировых инвесторов, чем покупка гособлигаций США.

«Согласно нашему анализу, наращивание доли золота в резервах улучшало бы показатели типичного портфеля центробанка», — говорится в докладе совета.

С января золото на мировом рынке подорожало почти на 18%, а в июле стоимость драгметалла впервые за девять лет превысила $1800 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

На фоне дорожающего золота хранение денег в американском госдолге становится всё менее выгодным, отмечают аналитики. По данным Минфина Штатов, за последний год доходность госбумаг США с десятилетним сроком погашения упала с 2 до 0,6% годовых.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. С начала 2020 года Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) снизила ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. Регулятор проводит такую политику для стимулирования экономики в период пандемии и угрозы рецессии. В то же время действия ФРС делают менее доходными вложения в трежерис.

«Хранить средства в трежерис в настоящее время — это значит практически ничего не зарабатывать, более того — спонсировать восстановление американской экономики за свой счёт. Поэтому российский Центробанк за последние несколько лет снижает объём вложений в гособлигации США и перекладывается в золото — главный инструмент сохранения средств в кризис. Грамотная и планомерная политика, которой следуют очень многие страны. Это также ослабляет зависимость государств от доллара, что тоже актуально для России», — пояснил Артём Деев.