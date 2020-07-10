Движение к равновесию: Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) в третий раз подряд улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Как отмечают в организации, мировой рынок углеводородов уже прошёл наиболее тяжёлую стадию кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом глобальное потребление сырья начало восстанавливаться по мере снятия карантинных ограничений в ряде стран. Согласно оценке специалистов, уже во второй половине 2020 года на рынке нефти может образоваться дефицит. В результате аналитики прогнозируют восстановление сырьевых котировок, что может положительно сказаться на динамике рубля и состоянии российского бюджета.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно опубликованному в пятницу, 10 июля, отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 7,9 млн баррелей в сутки — до 92,1 млн баррелей в день. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,1 млн.

Агентство улучшило свой прогноз уже в третий раз подряд. Как отмечают эксперты организации, в результате пандемии коронавируса и массового введения карантинных мер в первой половине 2020 года глобальный спрос на энергосырьё снижался на 10,75 млн баррелей в сутки. Между тем, согласно оценке МЭА, худший период для мирового рынка нефти уже пройден. Так, по мере постепенного снятия ограничений в ряде стран потребление углеводородов стало восстанавливаться.

«С началом второй половины этого необычного года мы надеемся на то, что худшее для рынка нефти осталось позади. Различные показатели говорят об оживлении экономической активности. В частности, улучшилась мобильность населения по многих регионах», — говорится в докладе организации.

По данным МЭА, активнее всего потребление нефти начало расти в Китае и Индии. Так, в мае спрос на энергосырьё в обеих странах увеличился сразу на 0,7 млн и 1,1 млн баррелей в сутки соответственно.

«Оба государства традиционно являются крупными импортёрами нефти. При этом весной на фоне обвала мировых цен на сырьё страны воспользовались ситуацией для накопления своих резервов. Особенно это касается Индии, которая сочла падение котировок во II квартале историческим шансом и активно скупала нефть. Одновременно китайская экономика преподносит сюрпризы, отмечая более быстрое, чем ожидалось, восстановление и поддерживая тем самым спрос», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

По данным аналитического агентства Caixin, в июне рост деловой активности в КНР ускорился до максимума за последние десять лет после резкого падения в феврале. Одновременно промышленные показатели вернулись к уровням до пандемии.

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В своём прогнозе специалисты МЭА не исключают, что уже во второй половине 2020 года на мировом рынке нефти может образоваться дефицит. Эксперты, помимо восстановления спроса, объясняют это сокращением глобального предложения сырья в результате действия сделки ОПЕК+.

С 1 мая страны — участницы соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Согласно первоначальным условиям сделки, с мая по июнь производство сырья в странах — участницах договора должно было снизиться на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля и до конца 2020 года — на 7,7 млн, а с января 2021-го по апрель 2022-го — на 5,8 млн. Позже государства решили продолжить сокращать добычу на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

По подсчётам МЭА, в мае страны — экспортёры нефти выполнили условия соглашения ОПЕК+ на 88%. При этом в июне объём исполнения сделки превысил намеченный уровень и составил 108%.

«С учётом того, что мировое предложение сдерживается действием механизма ОПЕК+, нефтяной рынок переходит в фазу постепенной балансировки. Если предположить, что в июле-августе спрос будет восстанавливаться примерно на 5% в месяц, то к концу лета на рынке может сформироваться дефицит объёмом 1—1,5 млн баррелей в сутки. В перспективе сентября-октября потребление нефти может превысить предложение на 2—3,5 млн баррелей в день», — рассказал RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Ценовое оживление

Как отмечают в МЭА, ситуация с пандемией коронавируса по-прежнему представляет определённые риски для глобальной нефтяной отрасли. Между тем, как полагает Алексей Кириенко, ожидаемое образование дефицита на мировом рынке сырья позволит ускорить возвращение нефтяных цен к докризисным уровням.

Отметим, что с начала лета стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 20% и на сегодняшний день торгуется вблизи $42—43 за баррель. При этом уже до конца года котировки могут достичь $50—60 за баррель, считает Кириенко.



Как отметил в беседе с RT брокер ИК QBF Александр Колосков, укрепление нефтяных цен должно положительно отразиться на динамике российской валюты. По оценке эксперта, в этих условиях курс доллара к концу года способен вновь опуститься до 65 рублей.

Помимо этого, удорожание нефти окажет поддержку и российскому бюджету на фоне восстановления экономики страны. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, что по состоянию на 2020 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $42,4 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Подъём цены на нефть выше отметки $42,4 за баррель — это положительный фактор для бюджета. Если цена достигнет $50, всего на $10 ниже средней в 2019 году, это даст дополнительные возможности для казны. Можно будет и увеличить расходы на поддержку экономики, и уменьшить дефицит, который в этом году прогнозируется на уровне 4—5% ВВП, и начать балансировать бюджет», — заключил Остапкович.