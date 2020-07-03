Восточный двигатель: как оживление деловой активности в Китае может ускорить восстановление мировой экономики

В июне деловая активность в сфере услуг Китая выросла максимальными темпами за последние 10 лет. Как отмечают эксперты, экономика азиатской республики уверенно восстанавливается после резкого снижения в начале года из-за пандемии коронавируса. На фоне ослабления карантинных ограничений и финансовой помощи от государства потребительский спрос в стране вновь начал расти, а бизнес и предприятия вернулись к работе. По мнению аналитиков, заметное оживление экономики Китая может замедлить темпы глобальной рецессии и ускорить восстановление мирового ВВП после кризиса.

Рост деловой активности в сфере услуг Китая ускорился до максимума за последние 10 лет. По данным аналитического агентства Caixin, в июне соответствующий индекс PMI поднялся до отметки 58,4 пункта. Значение стало самым высоким с апреля 2010 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Китайский сектор услуг восстанавливается уже четвёртый месяц подряд после резкого ослабления в конце зимы. Так, в феврале на фоне введения карантинных мер и массового закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса индекс PMI сферы услуг снижался до минимального уровня с ноября 2005 года — 26,5 пункта.

«В июне поставщики услуг по-прежнему были настроены весьма оптимистично в отношении деловых перспектив на следующие 12 месяцев. Это связано с тем, что эпидемия была взята под контроль, ограничения сняты и экономика восстанавливалась быстрыми темпами», — говорится в докладе Caixin.

Правительство Китая начало специально стимулировать рост продаж в сфере услуг за счёт господдержки населения и, в частотности, выплаты различных пособий. Об этом RT рассказал аналитик Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. По его словам, дополнительным драйвером увеличения внутренних продаж стало резкое сокращение экспорта.

«У Китая снизились экспортные возможности из-за пандемии и нового витка противоречий с Вашингтоном. США выступали одним из ключевых партнёров КНР, но теперь из-за снижения количества торговых связей Пекину приходится искать новые рынки сбыта. Такой подход требует времени, поэтому возникший экспортный дефицит Китай сейчас стремится покрыть за счёт роста внутреннего потребления», — объяснил Волчков.

Помимо восстановления сферы услуг, положительную динамику эксперты отмечают и в китайской промышленности. По данным Caixin, в июне производственный PMI Китая вернулся к показателям начала года и превысил отметку 51 пункт. При этом ещё в феврале индикатор снижался до 40,3 пункта.

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По словам Виталия Волчкова, относительно быстрое восстановление китайского производства в последние месяцы произошло за счёт стимулирующих мер правительства страны. В первую очередь речь идёт о выплате денежных компенсаций предприятиям, а также налоговых послаблениях и кредитах для бизнеса.

«Правительство Китая обладает мощными финансовыми инструментами, включая возможность выдачи дешёвых кредитов бизнесу на развитие, что позволяет стране в достаточно короткие сроки переориентироваться на внутренний рынок. В этих условиях до конца 2020 года объём ВВП Китая начнёт постепенно возвращаться к докризисному уровню. Полагают, что по итогам года экономика страны всё же выйдет в плюс и вырастет примерно на 2%», — пояснил Волчков.

Также одним из признаков восстановления экономики Китая стал заметный рост мировых цен на медь. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Медь — один из главных индикаторов здоровья глобальной экономики. За последние три месяца металл подорожал на 31% и практически полностью отбил потери начала весны благодаря повышенному спросу со стороны китайских промышленников», — пояснил Николаев.

На помощь другим

Отметим, что на фоне обострения пандемии коронавируса в ряде государств в июне Международный валютный фонд ухудшил прогноз снижения глобальной экономики. По подсчётам организации, в 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 5,9%. Ранее специалисты МВФ ожидали снижения показателя на 3%.

В то же время заметное оживление экономики Китая может замедлить темпы глобальной рецессии и ускорить восстановление мирового ВВП после кризиса. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Китайская экономика является второй в мире после США, поэтому динамика ВВП КНР играет огромную роль в показателях мировой экономики. Соответственно, если Китай будет быстро восстанавливаться после кризиса, это отразится и на мировом ВВП», — подчеркнул эксперт.

Как полагает Виталий Волчков, после завершения глобального кризиса потребительский спрос в ряде стран начнёт уверенно восстанавливаться, однако не все государства будут в состоянии его полностью удовлетворить. Решением проблемы должно стать полное возобновление китайского производства к этому времени, считает специалист.

«Например, если в странах ЕС и США, которые больше других пострадали от вируса, начнёт оперативно восстанавливаться потребительский спрос, то КНР со своими промышленными мощностями легко его покроет, поскольку китайские заводы готовы производить массу товаров различной ценовой категории на любой кошелёк. При этом на фоне пандемии заметно упала стоимость активов целого ряда мировых компаний. В результате китайские инвестиции могут их поддержать, так как у республики определённо есть на это деньги», — пояснил Волчков.

Более того, активное увеличение объёмов торговли с Китаем после пандемии позволит быстрее оправиться от кризиса и российской экономике, считает Иван Капустянский.

«Для России восстановление спроса со стороны КНР важно. Китай для России является одним из главных торговых партнёров, а объём взаимной торговли растёт из года в год. При этом Россия реализует в КНР больше товаров, чем покупает. Соответственно, в случае дальнейшего роста китайской экономики спрос на российскую продукцию будет и дальше расти», — заключил Капустянский.