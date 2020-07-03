Энергия для бюджета: как удорожание нефти Urals может повлиять на экономику России

По оценке Минфина, в июне средняя цена нефти российской марки Urals выросла более чем на треть по сравнению с маем и достигла $41,93 за баррель. Резкое удорожание энергосырья аналитики объясняют снятием карантинных ограничений и увеличением потребления топлива в мире. При этом отмечается, что всё больший интерес к российской нефти проявляют Китай и другие страны Азии. На этом фоне рост котировок может продолжиться в ближайшее время, что положительно скажется на состоянии бюджета страны, полагают специалисты.

В июне средняя цена нефти марки Urals выросла более чем на 35% по сравнению с маем и достигла $41,93 за баррель. Об этом свидетельствуют материалы Минфина России.

Котировки начали уверенно расти на фоне умеренного восстановления баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке. Об этом RT рассказала аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Наиболее острая фаза пандемии коронавируса пройдена, многие страны сняли большинство карантинных мер, включая ограничение на передвижение товаров и населения. Это повысило спрос на топливо, что позитивно отразилось на нефтяных котировках. Кроме того, дополнительным фактором поддержки цен выступает соблюдение странами — участницами сделки ОПЕК+ условий по сокращению добычи», — указывает Бодрова.

В конце июня российская нефть Urals стала дороже сырья эталонной марки Brent на $2,35. По данным аналитического агентства Argus, разница между котировками стала рекордной с 1994 года.

Уверенный рост спроса именно на российский сорт нефти эксперты объясняют особенностями состава сырья. Для марки Urals характерно высокое содержание серы, в то время как Brent и американская WTI считаются более лёгкими сортами. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

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«На рынке наблюдается дефицит высокосернистых сортов нефти. Это обусловлено падением поставок сырья из Венесуэлы, экспортные возможности которой ограничены из-за действующих санкций со стороны США. В итоге заточенные под тяжёлые сорта нефти азиатские и европейские заводы перешли на схожую по составу российскую, что позволило ей быстро укрепиться с $10 за баррель этой весной до отметки выше $40 в настоящий момент», — отметил аналитик.

По словам специалистов, активнее всего российскую нефть покупает Китай. В мае 2020 года Россия поставила азиатской республике 7,7 млн тонн нефти — на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

При этом интерес к Urals проявляют и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По данным Argus, за первые пять месяцев 2020 года доля государств АТР среди импортёров морских партий российского сырья достигла 21%. При этом ещё год назад показатель не превышал отметку 7%.

«Несмотря на то что Пекин остаётся крупнейшим потребителем нашей нефти в регионе, в десятку лидеров по импорту входят также Южная Корея и Япония. Стоит отметить, что марка Urals популярна и на европейском рынке. Ключевым покупателем в Европе выступают Нидерланды — страна приобретает около 20% от общего объёма поставок сырья. Также российский сорт активно закупают Германия, Польша и Италия», — рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Как отмечают эксперты, растущий интерес иностранных партнёров к закупкам Urals может позитивно сказаться на состоянии российского бюджета. Весной рекордное падение мирового спроса и цен на сырьё привело к резкому сокращению поступлений в российскую казну. В результате, по оценке Минфина, с января по май расходы бюджета превысили доходы на 409 млрд рублей.



Согласно последнему прогнозу Банка России, по итогам 2020 года дефицит бюджета страны может составить порядка 6% ВВП. Впрочем, постепенное восстановление цен на сырьё и рост экспортных поставок может сократить отрицательную разницу между доходами и расходами российской казны, считает Валерий Емельянов.

Напомним, что по состоянию на 2020 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $42,4 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, наоборот, направляют в ФНБ.

«По последним подсчётам Минфина, в 2020 году дефицит может составить около 2 трлн рублей. Однако каждый дополнительный доллар к стоимости нефти Urals выше базовой цены приносит российской казне около 120 млрд рублей в год. К концу 2020 года мы ожидаем подъёма биржевых котировок как минимум до $50, включая отечественный сорт сырья. Такое положение дел позволит снизить уровень дефицита бюджета», — заключил эксперт.