В Оренбургской области продлили упрощённую выплату пособий на детей

В Оренбургской области на шесть месяцев продлили упрощённые выплаты пособий на детей до 16 лет (или до 18 лет, если они учатся в образовательной организации).

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о средствах, которые назначают семьям со среднедушевым доходом ниже 110% прожиточного минимума. Для получения детского пособия нужно предоставлять сведения о зарплате в центры социальной поддержки населения, но из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции этот процесс приостановили.

Ранее не успевшим принести документы до 1 апреля продлили выплату пособий на шесть месяцев. В правительстве Оренбуржья вновь приняли решение о продлении выплат ещё на шесть месяцев. Семьям, которые должны были с 1 июля по 30 сентября предоставить необходимую информацию, вновь дали отсрочку. Выплату пособия за июль произведут одновременно с текущей выплатой за август.