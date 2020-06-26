Помощь семейному бюджету: Мишустин подписал постановление о новой выплате россиянам с детьми

В пятницу, 26 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет. В рамках программы помощи россиянам правительство планирует дополнительно выделить 270 млрд рублей. Власти также рассматривают возможность расширить меры поддержки граждан и поднять возрастной порог получения выплаты на детей до 18 лет. По мнению экспертов, действия руководства страны должны привести к росту потребительского спроса и тем самым ускорить восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что выплаты будут автоматически начислены тем семьям, которые уже получили финансовую помощь в июне.

«Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявления до 1 октября. Они получат выплаты (за июнь и июль. — RT) единой суммой», — говорится в сообщении.

Напомним, что весной в рамках мер по поддержке россиян Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, а также с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого из детей с трёх до 16 лет. 23 июня во время обращения к гражданам президент объявил о продлении программы материальной помощи.

«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла, трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет», — заявил Путин.

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По его словам, данной мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей. Как позже отметил Михаил Мишустин, на июльские выплаты будет направлено 270 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Действия властей должны поддержать население в период выхода экономики из режима карантинных ограничений, отметил в беседе с RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Продление меры ещё на один месяц станет хорошей поддержкой для российских семей. При этом, если первая выплата пошла у большинства семей на оперативные нужды, то июльские средства, вероятнее всего, будут потрачены на подготовку детей к новому учебному году. Такие траты занимают довольно большой процент семейного бюджета, поэтому финансовая помощь позволит компенсировать данный разрыв», — пояснил эксперт.

По данным Пенсионного фонда, первая единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была предоставлена 14,8 млн семей на каждого из 21 млн детей. Также по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет получили 4,1 млн семей с 4,4 млн детей. При этом общая сумма выплат достигла 274 млрд рублей.

«Данная мера является достаточно дорогостоящим инструментом правительственной поддержки, но она была необходима в условиях борьбы с пандемией. Большое число россиян с детьми оказались в затруднительном финансовом положении из-за режима самоизоляции, а эти средства позволили им пережить трудные времена. Не исключаем, что данные меры могут быть продлены ещё на пару месяцев в зависимости от экономической ситуации в стране», — рассказал RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Более того, в настоящий момент власти предлагают расширить круг получателей прямой помощи от государства. Как рассказала RT депутат Госдумы Светлана Бессараб, Совет Федерации рассматривает возможность повышения возрастного порога по выплатам на детей.

«На наш взгляд, было бы справедливо, чтобы выплаты также получали семьи с детьми в возрасте с 16 до 18 лет. Мы понимаем, что с 16 лет гражданин может себя обеспечивать, но на практике зачастую вплоть до 18 лет россияне остаются на иждивении родителей. Такие семьи тоже испытывают трудности и нуждаются в помощи», — подчеркнула Бессараб.

Прививка для экономики

По мнению экспертов, прямые выплаты населению могут ускорить восстановление российской экономики от последствий пандемии коронавируса. Так, меры господдержки должны привести к росту покупательской активности россиян и тем самым усилить просевший в последние месяцы потребительский спрос. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Большая часть россиян, получивших 10 тыс. рублей от государства, оперативно потратят эти деньги на покупку товаров и услуг, что повысит уровень потребления и как следствие ускорит восстановление производственных мощностей. При этом устойчивый рост покупательской способности станет одним из главных драйверов расширения экономики. По моим прогнозам, уже в 2021 году ВВП покажет компенсирующее восстановление в размере 2,5%», — подчеркнул эксперт.

Также финансовая программа поддержки семей может оказать положительный эффект и на рынок труда, полагают эксперты. Напомним, в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,7%, однако по итогам мая вырос до 6,1%. Как пояснила Светлана Бессараб, выплаты минимизируют процесс ухода работников в теневую занятость и позволят сократить безработицу.

«Во время пандемии и в условиях жёстких карантинных мер большое количество граждан были вынуждены выходить на неполный рабочий и получать меньшую зарплату. Если бы не было поддержки в виде прямых выплат, то часть из них была бы вынуждена уйти в теневой сектор экономики или согласиться на сезонную занятость, чтобы полноценно обеспечивать свои семьи. В итоге рынок труда, который и без того понёс значимые потери из-за COVID—19, не досчитался бы ещё части официально занятой рабочей силы, а на его восстановление потребовалось в разы больше времени», — заключила собеседница RT.