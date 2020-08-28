Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать (вакцинацию детей. — RT)», — цитирует министра ТАСС.

В первую очередь прививку сделать рекомендуется педагогам старшего возраста.

«Будут приоритетные группы, которым будет предлагаться вакцинирование от коронавирусной инфекции. Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста», —добавил Мурашко.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Как сообщили в центре «Вектор», антитела к коронавирусу выявлены у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра.