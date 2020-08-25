Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

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Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Отмечается, что 40 тыс. добровольцев примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса, продолжительность исследования для каждого составит полгода со дня вакцинации.

Ранее РФПИ анонсировал пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19.

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