РФПИ анонсировал пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут начаты на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Начиная со следующей недели мы начнём пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, которые будут включать более 40 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Дмитриева, исследования будут проходить в полном соответствии с международными стандартами. Он добавил, что для консультаций по проведению исследований привлечены крупные западные организации.

«Параллельно с началом пострегистрационных клинических исследований будет проводиться вакцинация групп высокой степени риска — медработников», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев уточнил, что вакцинация будет добровольной.

Ранее заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что состояние здоровья всех пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, будут отслеживать с помощью специального приложения.