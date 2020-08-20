Состояние привитых от коронавируса будут отслеживать в приложении

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Состояние здоровья всех пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, будут отслеживать с помощью специального приложения.
Состояние привитых от коронавируса будут отслеживать в приложении
  • © РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение, то есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению», — цитирует его РИА Новости.

По словам Логунова, в результате вся информация касательно вакцины будет собираться у регуляторных органов либо на уровне региональных органов здравоохранения.

Также Логунов заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время производят на четырёх площадках.

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