Состояние привитых от коронавируса будут отслеживать в приложении

Состояние здоровья всех пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, будут отслеживать с помощью специального приложения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение, то есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению», — цитирует его РИА Новости.

По словам Логунова, в результате вся информация касательно вакцины будет собираться у регуляторных органов либо на уровне региональных органов здравоохранения.

Также Логунов заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время производят на четырёх площадках.