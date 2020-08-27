Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра «Вектор», сообщила заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

В интервью Первому каналу она отметила, что пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз через 21 день.

«Но мы получили довольно обнадёживающие результаты по четырём добровольцам. Были выявлены антитела», — цитирует Усову ТАСС.

По её словам, у испытателей не было никаких нежелательных явлений, они чувствуют себя хорошо.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.