ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

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Пандемия коронавируса сказалась на психическом здоровье миллионов людей, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха», — цитирует ТАСС Гебрейсуса.

Он отметил, что коронавирус также нарушил работу служб, помогающих поддержке психического здоровья.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание на то, какое воздействие на психику оказывает отсутствие социального взаимодействия.

Он напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении».

По его словам, «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя».

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.

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