В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.

Что касается COVID-19, то из-за большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем сто лет назад, отметил он.

При этом, по его словам, у нас есть технологии и знания, чтобы остановить инфекцию.

Таким образом, пояснил он, осложняющим обстоятельством в наше время является глобализация, а преимуществом — более совершенные технологии.

«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 22 млн.