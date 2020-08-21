В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
- Reuters
Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.
Что касается COVID-19, то из-за большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем сто лет назад, отметил он.
При этом, по его словам, у нас есть технологии и знания, чтобы остановить инфекцию.
Таким образом, пояснил он, осложняющим обстоятельством в наше время является глобализация, а преимуществом — более совершенные технологии.
«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 22 млн.