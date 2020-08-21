В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
  • Reuters

Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.

Что касается COVID-19, то из-за большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем сто лет назад, отметил он.

При этом, по его словам, у нас есть технологии и знания, чтобы остановить инфекцию.

Таким образом, пояснил он, осложняющим обстоятельством в наше время является глобализация, а преимуществом — более совершенные технологии.

«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 22 млн.

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