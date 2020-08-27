Выздоровели более 81% заболевших коронавирусом: число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 975 тысяч

За последние сутки во всех 85 регионах России выявлено 4711 новых случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 975 576 случаев коронавирусной инфекции, более 81% пациентов выздоровели. От осложнений, связанных с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, умерли 16 804 человека. При этом ожидается, что в России может появиться «сезонная» вакцина, защищающая одновременно от коронавируса и гриппа. Кроме того, в рамках форума «Армия-2020» был представлен отечественный прибор «Детектор-БИО», который способен выявить в воздухе вирусы, в том числе SARS-CoV-2.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 4711 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (днём ранее 4676 случаев). По сообщению оперштаба, в 23,6% из них не наблюдалось клинических проявлений.

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Москва, Чечня, Московская область (все по 0,2%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, республика Кабардино-Балкария, Калужская, Брянская, Тамбовская, Смоленская, Тульская, Омская и Липецкая области (все по 0,3%).

В общей сложности в России было выявлено 975 576 случаев COVID-19. С начала пандемии в России выздоровел 792 561 человек (81,24%), в том числе 6411 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний, скончались 16 804 пациента (1,72%). За минувшие сутки умер 121 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (637), Санкт-Петербург (184), Московская (148), Нижегородская (134) и Ростовская (128) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (259 707). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднее число новых случаев за две неделю сократилось на 5,4%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведены более 35,4 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 295 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211,4 тыс. человек.

Отечественные антиковидные разработки

В рамках форума «Армия-2020» была представлена первая отечественная разработка по выявлению в воздухе вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Речь идёт о медико-биологическом приборе «Детектор-БИО» красногорского завода им. С.А. Зверева, входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

«Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — сказал гендиректор предприятия Александр Новиков. Его слова приводит РИА Новости.

В июне завершились госиспытания прибора, в настоящее время подготавливается его сертификация. Отмечается, что «Детектор-БИО» в автоматическом режиме одновременно может выявить до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — пояснил он.

Помимо этого, в России может появиться «сезонная» вакцина, прививающая как от COVID-19, так и от гриппа. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Мы можем сделать сезонную (вакцину. — RT), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину», — сказала она.

Она отметила, что в настоящее время в МГУ ведётся работа над поливалентной вакциной от коронавируса. При этом на уровень клинических испытаний эта наработка может выйти через полгода при получении финансирования.

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут — я надеюсь, у меня нет пока точных данных — предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — констатировала Карпова.

Заметим, что об аналогичной разработке сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени В.А. Алмазова. На данный момент препарат ещё должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — заявил телеканалу РЕН ТВ гендиректор центра Евгений Шляхто.

Вместе с тем научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что Институт микробиологии Китайской академии наук ответил согласием на предложение провести совместные исследования по препаратам от коронавируса и изучению механизма действия COVID-19.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Пока идёт процесс согласования. Мы сегодня отправили письмо с предложениями, китайская сторона отреагировала, сообщили, что ждут наших специалистов в Китае», — цитирует его РИА Новости.