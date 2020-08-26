«Необходимый объём готов произвести центр Гамалеи»: Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций и единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане «СК-Фармация» заключили соглашение, по которому Казахстан получит гарантированный объём российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Кроме того, министры здравоохранения двух стран подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В России число выявленных случаев коронавируса достигло 970 865. При этом выздоровели 786 150 человек (80,94%), умерли от осложнений, связанных с инфекцией и другими заболеваниями, 16 683 пациента (1,72%).

Россия предоставит Казахстану гарантированный объём первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано между Российским фондом прямых инвестиций и единым государственным дистрибьютором лекарств в Казахстане «СК-Фармация».

«Необходимый объём для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — говорится в сообщении казахстанского правительства.

Кроме того, министры здравоохранения России и Казахстана Михаил Мурашко и Алексей Цой подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Министры здравоохранения Казахстана и России Алексей Цой и Михаил Мурашко

© primeminister.kz

24 августа стало известно, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. При этом белорусские граждане примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

«Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их. И мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом... Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований», — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 августа.

По его словам, российская вакцина получила «мировой резонанс».

Вместе с тем Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V».

Также по теме Скрытая угроза: учёные рассказали о роли детей и молодёжи в распространении COVID-19 Американские медики пришли к выводу, что дети и молодые люди играют более значительную роль в распространении COVID-19 среди...

«Сейчас то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10—12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнёт развозить вакцину, а 15—20 сентября, наверное, это всё будет реалистично», — цитирует РИА Новости директора центра Александра Гинцбурга.

В то же время Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи, в сухой форме (лиофилизат), из неё изготовляется раствор для внутримышечного введения.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации №441», — говорилось в сообщении.

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 4676 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По сообщению оперштаба, в 26,8% из них отсутствовали клинические проявления коронавирусной инфекции.

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Москва, Московская, Смоленская и Омская области, Чеченская Республика, Севастополь (все по 0,2%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская, Тамбовская, Липецкая области (все по 0,3%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5871 и 5811 случаев коронавируса.

В общей сложности в России выявлено 970 865 случаев COVID-19. С начала эпидемии в России выздоровели 786 150 пациентов (80,94%), в том числе 6403 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 16 683 пациента (1,72%). За сутки умерли 115 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (640), Санкт-Петербург (181), Московская (143), Ростовская (130), Нижегородская (129) и Свердловская области (122).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (259 070). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднее число новых случаев COVID-19 за два месяца сократилось более чем на 30%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 35,1 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 245 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тыс. человек.