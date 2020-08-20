Скрытая угроза: учёные рассказали о роли детей и молодёжи в распространении COVID-19

Американские медики пришли к выводу, что дети и молодые люди играют более значительную роль в распространении COVID-19 среди населения, чем считалось ранее. Исследователи установили, что у несовершеннолетних нет какой-то особенной защиты от коронавируса, а содержание вредоносных частиц в дыхательных путях у юных пациентов даже выше, чем у взрослых. Особую опасность инфицированные из этой возрастной группы представляют и потому, что их болезнь зачастую протекает бессимптомно.

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне провели обширное педиатрическое исследование по COVID-19 и сообщили об отсутствии особой защиты от коронавирусной инфекции у детей и молодых людей. Также медики предостерегли об особой опасности для окружающих, которую представляют несовершеннолетние, чья болезнь протекает в слабой или бессимптомной форме. Об этом сообщается в издании The Journal of Pediatrics.

В работе учёных были изучены коронавирусные клинические проявления, инфекционность и иммунный ответ у несовершеннолетних от 0 до 22 лет (возраст совершеннолетия в штате Массачусетс — 21 год). Среди 192 исследуемых детей и молодёжи 49 человек имели положительный результат на SARS-CoV-2, ещё у 18 был диагноз «детский многосистемный воспалительный синдром» (MIS-C). Это заболевание считается последствием COVID-19. У здоровых участников исследования и пациентов с MIS-C также исследовались особенности иммунитета, определялись наличие и активность антител.

У заражённых юных пациентов вирусная нагрузка (содержание коронавирусных частиц в дыхательных путях) оказалась значительно выше, чем у госпитализированных взрослых из отделения интенсивной терапии.

Вирусная нагрузка у несовершеннолетних оказалась даже выше, чем у взрослых

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«Я была удивлена высокой концентрацией вируса, обнаруженной в дыхательных путях у детей и несовершеннолетних, особенно в первые два дня заражения. Я не предполагала, что вирусная нагрузка будет столь высокой. В больницах при лечении тяжелобольных взрослых предпринимаются все возможные меры предосторожности, а между тем концентрация вируса у них ниже», — отметила ведущий автор исследования, директор Центра муковисцидоза Массачусетской больницы Лаэль Йонкер.

Как отмечает доктор Йонкер, при высокой вирусной нагрузке риск передачи COVID-19 окружающим у инфицированных также возрастает. Ситуация усугубляется тем, что педиатров зачастую вводят в заблуждение симптомы COVID-19, присущие также простуде и гриппу: высокая температура, насморк и кашель. Из-за этого затрудняется установление точного диагноза.

По мнению соавтора работы, директора Исследовательского центра иммунологии и биологии слизистых оболочек Массачусетской больницы, профессора педиатрии медицинского факультета Гарварда Алессио Фазано, у детей, подростков и молодых людей не существует какой-то особенной защиты от коронавируса.

«Во время пандемии COVID-19 основной упор исследований приходится на пациентов с выраженными симптомами заболевания, из-за чего сделан ошибочный вывод о том, что подавляющее большинство инфицированных — взрослые. Однако, судя по нашим результатам, у несовершеннолетних нет защиты от этого вируса. Мы должны учитывать, что они могут выступать его распространителями», — утверждает профессор Алессио Фазано.

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Исследование пациентов с MIS-C показало сильную реакцию иммунной системы на патоген. Осложнения от ускоренного иммунного ответа способны вызывать серьёзные проблемы с сердцем, включая острую сердечную недостаточность.

«Эти серьёзные осложнения — последствия иммунного ответа на COVID‑19, и число таких пациентов растёт. Судя по всему, иммунный ответ в результате перенесённого COVID‑19 у несовершеннолетних, как и у взрослых с аналогичными крайне серьёзными системными осложнениями, чаще всего нацелен на сердце», — заключил профессор Фазано.

По мнению педиатров, понимание иммунных процессов у их пациентов имеет решающее значение для разработки следующих шагов в стратегиях лечения и профилактики. Также они призывают учитывать полученные данные перед открытием детских садов, школ и других учреждений для несовершеннолетних.

Как и многие предыдущие исследователи, американские педиатры отмечают особую опасность распространения инфекции детьми и молодёжью, так как у этих групп населения COVID-19 зачастую проходит бессимптомно. Ранее в разговоре с RT высказал аналогичное мнение главный врач московской детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.