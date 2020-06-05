Коронавирусный удар: учёные полагают, что COVID-19 может повышать риск возникновения инсульта у молодых людей

Американские медики полагают, что коронавирус может повышать риск возникновения тяжёлых форм инсульта у молодых людей. К такому выводу они пришли после исследования историй болезни 14 пациентов с COVID-19. При этом смертность от инсульта у заражённых коронавирусом составляет 42,8%, в то время как без него — от 5 до 10%, указывают врачи. Учёные отмечают, что подготовленная ими выборка позволяет сделать лишь предварительные выводы и исследования в этом направлении будут продолжены.

Хирурги из Университета Томаса Джефферсона и Медицинского центра при Нью-Йоркском университете (США) обнаружили, что заболевание COVID-19 может повысить риск возникновения тяжёлой формы инсульта у пациентов молодого и среднего возрастов. Об этом сообщает журнал Neurosurgery.

«Мы наблюдали у 30-, 40- и 50-летних пациентов обширные инсульты, которые обычно случаются у пациентов в возрасте 70—80 лет», — заявил доктор Паскаль Джаббур, заведующий отделением нейрососудистой и эндоваскулярной хирургии в Институте неврологии им. Вики и Джека Фарбер при Университете Томаса Джефферсона.

Относительно молодые американские пациенты с обширными инсультами и с положительным результатом анализа на COVID-19 вызвали серьёзное беспокойство врачей, несмотря на то что, с точки зрения статистики, сделанная ими выборка не считается репрезентативной.

«Хотя мы должны подчеркнуть, что наши выводы являются предварительными и основаны на наблюдении за 14 пациентами, полученные результаты вызывают беспокойство. У молодых людей, которые не знают о своём заражении коронавирусом, образуются тромбы, которые приводят к тяжёлым инсультам», — подчеркнул доктор Джаббур.

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Американские медики указали на особую опасность сочетания двух болезней: если смертность от инсульта составляет в среднем 5—10%, то у пациентов с инсультом и COVID-19 она достигла 42,8%. Исследователи также обратили внимание, что при коронавирусной инфекции инсульт протекает в очень острой форме: удар поражает артерии, вены и крупные сосуды в обоих полушариях головного мозга.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются врачи, заключается в том, что нередко пациенты с симптомами инсульта не спешат обращаться к врачам из-за риска заражения коронавирусом.

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По мнению доктора Джаббура и его коллег, влияние коронавируса на возникновение инсультов может быть связано с рецептором ACE2. Вирус использует этот мембранный белок для проникновения в клетку. ACE2 распространён в клетках кровеносных сосудов, сердца, почек и лёгких. Медики предположили, что вирус нарушает нормальную функцию рецептора и вызывает общий сбой в работе органов. По их мнению, коронавирус может вызывать воспаление клеток кровеносных сосудов, что приводит к тромбозам.

«Хотя результаты наших наблюдений и являются предварительными, они могут служить предостережением для медперсонала и для тех, кто находится дома. Инсульт случается у тех, кто не знает, что у него COVID-19, а также у тех, кто чувствует недомогание из-за инфекции. Нужно быть бдительными и оперативно реагировать при появлении признаков инсульта», — подытожил доктор Джаббур.