«Хочется верить, что в октябре мы получим первые партии вакцины»: в России выявили 8831 новый случай коронавируса

За минувшие 24 часа в России зафиксирован 8831 новый случай коронавирусной инфекции. За день до этого в стране было выявлено 8536 новых заболевших, а в предыдущие сутки — 8863. К настоящему времени в РФ зафиксировано 441 108 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), 5384 (1,22%) скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн тестов на коронавирус. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин высказался о предполагаемых сроках действия масочного режима в столице. По мнению градоначальника, эта мера может продлиться как минимум до осени, конечные сроки будут зависеть от появления противовирусной вакцины.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8831 новый случай коронавирусной инфекции. У 38,2% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее в стране сообщили о 8536 новых случаях коронавируса, в предшествующие этому сутки — о 8863. В общей сложности в РФ зафиксировано 441 108 заболевших COVID-19.

С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), в том числе 8666 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5384 человека (1,22%), 169 из них умерли в прошедшие сутки.

Как сообщает Роспотребнадзор, в стране за последние сутки выполнено 307 тыс. тестов на коронавирус. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн таких исследований. Из-за распространения коронавируса под наблюдением остаются 313 тыс. человек.

В Москве за сутки выявлено 1998 новых заболевших COVID-19. Днём ранее в столице зафиксировано 1842 новых случая коронавируса, а в предыдущий день — 2286.

Среди регионов, где за сутки отмечено существенное число заболевших, значатся Московская область (767 человек) и Санкт-Петербург (375), а также Нижегородская (319) и Свердловская (298) области.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса. По оценкам градоначальника, это может произойти осенью.

«Сколько нам ходить в масках, во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Напомним, что 12 мая в столице был введён масочный режим: маска обязательна при проезде в общественном транспорте и нахождении в общественных местах.

Собянин также рассказал, что власти города намерены уничтожить все данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков после окончания эпидемии. «Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться как нарушение (и, по сути, является нарушением) прав граждан», — отметил мэр.

Кроме того, Собянин добавил, что созданные в столице временные стационары для пациентов с COVID-19 останутся по крайней мере до массовой вакцинации от коронавируса.

«Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной, плановой работы, что очень важно», — сказал мэр Москвы.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Он рассказал, что городская система здравоохранения, включая амбулаторное и стационарное звено, скорую и неотложную помощь, была перестроена для борьбы с коронавирусом. Мэр отметил, что это не помешало выполнить задачи по плановой помощи, в том числе при онкологических заболеваниях.

Собянин подчеркнул, что пандемия выявила сильные стороны столичной системы здравоохранения.

«Конечно, нет ничего идеального, но всё познаётся в сравнении. По сравнению со многими развитыми странами и городами московская медицина проявила себя очень достойно», — заключил мэр.

Рекомендации Минздрава

Ранее Минздрав опубликовал седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.

В новой версии документа указаны возможные препараты для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. В этот список вошли фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), лопинавир плюс ритонавир, препараты интерферонов, ремдесивир и умифеновир. Эти препараты должны назначаться врачом.

В рекомендациях также вновь приводятся основные симптомы коронавирусной инфекции. Согласно документу, к ним относятся высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут наблюдаться боль в горле, насморк, снижение вкуса и обоняния, признаки конъюнктивита. Кроме того, в документе говорится, что признаком заболевания может являться кожная сыпь.

Среди первых симптомов упоминаются миалгия (боль в мышцах. — RT), спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, указано в рекомендациях.

Помимо этого, у пожилых больных с COVID-19 могут наблюдаться атипичные симптомы, такие как бред, тахикардия или снижении артериального давления и конъюнктивит.

У детей симптомами COVID-19 могут стать признаки ОРВИ, вызванные другими вирусами, в частности лихорадка, кашель, боль в горле, чихание, слабость, миалгия.