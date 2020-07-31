«Уровень нагрузки выше»: американские учёные исследовали, как маленькие дети влияют на распространение COVID-19
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Специалисты Детской больницы им. Энн и Роберта Лурье в Чикаго (США) обнаружили в носоглотке у болеющих COVID-19 детей до пяти лет повышенное по сравнению с остальными инфицированными пациентами содержание коронавирусных частиц. Об этом сообщается в издании JAMA Pediatrics.
Исследователи проанализировали 145 случаев COVID-19 лёгкой и средней тяжести в трёх возрастных группах: дети младше пяти лет, дети от пяти до 17 лет и взрослые в возрасте от 18 до 65 лет. В первую неделю после появления характерных симптомов заболевания в каждой группе измерялась вирусная нагрузка — концентрация находящихся в носовых пазухах частиц коронавируса.
«Мы установили, что у детей до пяти лет, болеющих COVID-19, уровень вирусной нагрузки выше, чем у детей старшего возраста и взрослых, что может говорить и о более высоком потенциале передачи вируса. Это имеет важное значение для общественного здравоохранения», — отмечает главный исследователь, доктор Тейлор Хилд-Сарджент.
По мнению американских медиков, полученные данные необходимо учитывать при планировании дальнейших мер по снижению распространения вируса. Авторы работы также отметили, что учёные только начинают изучать особенности SARS-CoV-2.
- Осмотр пациента в Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой
- © tdgb-mos.ru
При этом, как отмечают российские врачи, результаты исследования иностранных коллег вряд ли можно назвать достаточно репрезентативными.
«Однако действительно в возрасте до пяти лет у детей более выражены очаги хронической инфекции: аденоидит, тонзиллит. Именно туда садится коронавирус, и там у него благоприятная почва для размножения. В других возрастных группах это не так выражено», — отметил в разговоре с RT главный врач московской Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.
При этом, по его словам, статистика детской заболеваемости COVID-19 по Москве частично подтверждает выводы медиков из США. Среди всех детей с коронавирусной инфекцией чаще наблюдаются москвичи в возрасте до семи лет.
Их вирусная нагрузка не оценивалась, однако представители именно этой возрастной группы чаще нуждались в стационарном лечении. При этом в целом дети лучше переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые. Исключение, как указал Османов, составляют ослабленные пациенты, которые имеют фоновые заболевания и принимают иммунодепрессанты.
Также доктор Османов отметил, что в качестве переносчиков заболевания дети могут представлять особую опасность, так как зачастую переносят COVID-19 в незаметной для окружающих лёгкой форме.
«Ребёнок, как бессимптомный носитель, может быть очагом заражения для старшего поколения, для бабушек и дедушек. Когда мы говорим о карантинных мероприятиях и ограничительных мерах, это всегда следует учитывать», — подытожил Османов.