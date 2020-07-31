«Уровень нагрузки выше»: американские учёные исследовали, как маленькие дети влияют на распространение COVID-19

Американские исследователи утверждают, что дети до пяти лет могут распространять коронавирусную инфекцию с такой же интенсивностью, как дети старшего возраста или взрослые. К такому выводу медики пришли, изучив 145 случаев заболевания в разных возрастных группах. В носу у заражённых детей младшей возрастной группы концентрация вирусных частиц оказалась даже выше, чем у остальных. В свою очередь, российские врачи сочли выводы коллег из США недостаточно репрезентативными, однако отметили, что самые маленькие пациенты как бессимптомные переносчики заболевания действительно могут представлять определённую опасность для старшего поколения.

Специалисты Детской больницы им. Энн и Роберта Лурье в Чикаго (США) обнаружили в носоглотке у болеющих COVID-19 детей до пяти лет повышенное по сравнению с остальными инфицированными пациентами содержание коронавирусных частиц. Об этом сообщается в издании JAMA Pediatrics.

Исследователи проанализировали 145 случаев COVID-19 лёгкой и средней тяжести в трёх возрастных группах: дети младше пяти лет, дети от пяти до 17 лет и взрослые в возрасте от 18 до 65 лет. В первую неделю после появления характерных симптомов заболевания в каждой группе измерялась вирусная нагрузка — концентрация находящихся в носовых пазухах частиц коронавируса.

«Мы установили, что у детей до пяти лет, болеющих COVID-19, уровень вирусной нагрузки выше, чем у детей старшего возраста и взрослых, что может говорить и о более высоком потенциале передачи вируса. Это имеет важное значение для общественного здравоохранения», — отмечает главный исследователь, доктор Тейлор Хилд-Сарджент.

По мнению американских медиков, полученные данные необходимо учитывать при планировании дальнейших мер по снижению распространения вируса. Авторы работы также отметили, что учёные только начинают изучать особенности SARS-CoV-2.

Осмотр пациента в Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой

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При этом, как отмечают российские врачи, результаты исследования иностранных коллег вряд ли можно назвать достаточно репрезентативными.

«Однако действительно в возрасте до пяти лет у детей более выражены очаги хронической инфекции: аденоидит, тонзиллит. Именно туда садится коронавирус, и там у него благоприятная почва для размножения. В других возрастных группах это не так выражено», — отметил в разговоре с RT главный врач московской Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

При этом, по его словам, статистика детской заболеваемости COVID-19 по Москве частично подтверждает выводы медиков из США. Среди всех детей с коронавирусной инфекцией чаще наблюдаются москвичи в возрасте до семи лет.

Их вирусная нагрузка не оценивалась, однако представители именно этой возрастной группы чаще нуждались в стационарном лечении. При этом в целом дети лучше переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые. Исключение, как указал Османов, составляют ослабленные пациенты, которые имеют фоновые заболевания и принимают иммунодепрессанты.

Также доктор Османов отметил, что в качестве переносчиков заболевания дети могут представлять особую опасность, так как зачастую переносят COVID-19 в незаметной для окружающих лёгкой форме.